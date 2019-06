A Palazzo Tucci la presentazione del libro dell’ex giudice Marcella Spada Ricci

Altre notizie brevi

venerdì, 14 giugno 2019, 16:15

Partiranno da domani, in varie piazze della Provincia i gazebo della Lega per il tesseramento del 2019. L'iniziativa, a livello nazionale, in Provincia di Lucca si terrà durante questo week end, da sabato a domenica, tra Altopascio, Capannori, Massarosa e Viareggio, secondo orari diversi.

venerdì, 14 giugno 2019, 15:04

I giorni 15 (dalle 15:00 alle 19:00) e 16 giugno (dalle 09:00 alle 12:00) il Corpo Musicale "G. Zei" apre le porte della propria associazione a chi volesse cimentarsi nella prova di uno strumento musicale tra quelli disponibili, a titolo completamente gratuito.

venerdì, 14 giugno 2019, 14:06

Inizia domani (sabato 15 giugno 2019) la stagione estiva al rifugio Gigi Casentini al Mercatello, di proprietà del Club Alpino Italiano – Sezione di Lucca e gestito da Lorenzo Tolari che già gestisce il vecchio rifugio Casentini, ex caserma.

venerdì, 14 giugno 2019, 12:50

«E’ passato un anno da quando la Regione elaborò e approvò la graduatoria di 514 scuole i cui progetti di riqualificazione venivano ammessi a finanziamento attraverso i mutui della Banca europea degli investimenti, Bei, per un fabbisogno economico di 1.029.069.628,50 euro.

venerdì, 14 giugno 2019, 09:00

È online da oggi “Dialogando con i consumatori”, il nuovo strumento informativo realizzato da Poste Italiane in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori.

venerdì, 14 giugno 2019, 00:31

La B.B.B. Musica comunica che, sono aperte le iscrizioni al Concorso Canoro "Una voce per Sanremo", organizzato dall'Etichetta Discografica B.B.B Music, riservato a cantanti interpreti per canzoni edite italiane e, di aver nominato referente/collaboratore territoriale per le provincie di Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia, Antonella Pera di Lucca.

giovedì, 13 giugno 2019, 17:10

La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Marco Margelli, 64 anni, ematologo che lavorava per il Centro Trasfusionale di Lucca.

giovedì, 13 giugno 2019, 14:52

Sabato 15 giugno dalle ore 16,30 si terrà il terzo appuntamento i Fossi dell'Arte in via del fosso dal numero 129 al 177. La strada sarà chiusa al traffico vicino alla Madonna dello Stellario.

giovedì, 13 giugno 2019, 12:32

Da giovedì 6 giugno i Musei nazionali di Lucca Palazzo Mansi e Villa Guinigi sono aperti dal martedì al sabato con un ingresso alle ore 9.30 e con orario continuato dalle 12.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19).

giovedì, 13 giugno 2019, 10:15

"La montagna deve essere considerata a tutti gli effetti un sistema economico da valorizzare in grado di integrarsi nel complesso dell'economia regionale. Per questo esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l'attenzione data dalla Regione Toscana e dal Consiglio Regionale" E' quanto dichiarato dal coordinatore del Tavolo della Montagna del Comune...