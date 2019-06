A Pieve San Paolo la quarta edizione della “Marcia delle Sette Torri”

Altre notizie brevi

giovedì, 27 giugno 2019, 10:15

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene per denunciare la mancanza di spazi per giovani ed anziani."I cittadini di Capannori - dichiara -, nello specifico genitori e ragazzi, hanno constatato che adolescenti e anziani non sono una categoria considerata; lo dimostra il fatto che sono assenti strutture...

mercoledì, 26 giugno 2019, 21:16

Ha inizio l’ultimo week-end di eventi al Giugno Porcarese. È in programma per Venerdì 28 giugno alle ore 21.30 nella suggestiva cornice di Piazza Felice Orsi a Porcari “Danza sotto le stelle”, lo spettacolo a cura dell’Accademia di Danza L’Etoile.

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:50

Si svolgerà domani, giovedì 27 giugno, l’incontro annuale sulle attività di cooperazione sanitaria internazionale realizzate nella Area Vasta nord ovest. L’appuntamento, organizzato dalla Azienda USL Toscana nord ovest in collaborazione con il Centro Salute Globale della Regione Toscana e aperto a tutti gli interessati, è fissato per le 9 alla...

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:49

"Alla Scuola della Pace", ovvero come educare i bambini in un mondo globale. Esperienze, testimonianze, anni di attività e di percorsi, che hanno visto sempre al centro l'altro, il rapporto umano, la solidarietà e la capacità di leggere i mutamenti del mondo attraverso gli occhi della cooperazione e del mutualismo.

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:06

Da oggi mercoledì 26 giugno è iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica (Aggregazione Funzionale Territoriale La Francigena) il dottor Haissam Cheaito mentre da sabato 29 giugno cessa l’iscrizione del dottor Dino Nardinelli negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito...

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:38

Fino al 14 agosto è possibile presentare le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2019-2020.

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:07

"Al Terzo Settore non servono altre proroghe e altre incertezze, servono tempi certi e regole chiare" questo l'appello che Acli Toscana rivolge ai parlamentari toscani presenti in Parlamento.

mercoledì, 26 giugno 2019, 09:01

Sabato 20 luglio, in occasione del quarto appuntamento de "I fossi dell'Arte", si terrà il laboratorio creativo "Il mio amico Punocchio sui Fossi" curato dalla maestra Paola Usai: giovani, bambini e adulti a titolo gratuito. Chi è interessato deve portare forbicine, colla, vecchi giornale e pennelli. Informazioni 3937498290 (Fabrizio Barsotti).

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:40

L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (Arti) sarà autorizzata ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego e potrà disporre lo scorrimento delle graduatorie per le procedure concorsuali bandite anche in deroga ai vincoli imposti dal legislatore statale.

mercoledì, 26 giugno 2019, 00:30

Una nuova zona geografica di provenienza del tartufo toscano bianco per la Lucchesia. Sì dal Consiglio regionale alla delibera proposta dell'assessore all'agricoltura Marco Remaschi. Soddisfatto Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente nell'assemblea toscana.