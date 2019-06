A Villa Elizabeth la manifestazione di Confedilizia 'Orgoglio Casa'

martedì, 11 giugno 2019, 20:30

A Villa Elizabeth, Via di Piaggia 12 Vorno Lucca, il 14 giugno dalle 14,30 alle 18,30 si terrà la manifestazione “Orgoglio Casa” della APE Confedilizia di Lucca. Sarà una buona occasione per i cittadini per incontrare la storica organizzazione o ritrovarsi tra loro per scambiare impressioni su questo nuovo e sempre più difficile mestiere del proprietario.

Ci sarà l’opportunità di incontrare il Consiglio Direttivo e i Consulenti così da poter avere un primo approccio sulle varie problematiche inerenti il mondo della casa. Il tutto accompagnato da un buon caffè con pasticcino! Alle 17, in una sala riservata, ci sarà la possibilità di ascoltare due brevi e mirati interventi sui “contratti concordati” (per i quali la nostra organizzazione è stata una delle associazioni firmatarie) e sulle “locazioni brevi”, argomento di scottante attualità per la normativa della Regione Toscana.

Ci sarà anche l’opportunità di iscriversi o rinnovare l’iscrizione alla APE Confedilizia per l’anno in corso. Per ragioni logistiche e organizzative si prega di dare conferma della partecipazione alla email apeconfedilizia@gmail.com. oppure inviare un sms al numero 393-9034973.