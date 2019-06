Assemblea circolo centro storico Pd

Altre notizie brevi

sabato, 1 giugno 2019, 17:41

Nella nottata i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per furto un cittadino tunisino richiedente asilo, di anni 28. Lo straniero è stato sorpreso dai militari poco dopo aver rotto i vetri di un'autovettura, parcheggiata nel centro storico, ed essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento...

sabato, 1 giugno 2019, 13:17

Per una domenica, il Serchio diventa la Città dei bambini: è dedicata infatti ai più piccoli l'ultima giornata della manifestazione "Vivi il Serchio! Festiva del Fiume 2019", che si conclude domani (domenica 2 giugno).

sabato, 1 giugno 2019, 10:26

Domani, 2 giugno, dalle ore 9 alle 19 torna la Festa della Campagna a Lammari in via E. Montale. Lungo la strada e nei giardini della scuola Materna e Primaria verranno allestiti gli stand e si svolgeranno tutte le attività che vedranno come protagonisti i bambini, gli apicoltori, gli allevatori...

venerdì, 31 maggio 2019, 11:37

I libri e la lettura sono una risorsa potenziale per ognuno di noi: strumenti semplici e di facile reperibilità che sullo schermo della nostra mente trasformano parole e frasi in un prezioso combustibile: l'immaginazione. Spesso i troppi impegni impediscono di tirare il fiato e non troviamo il tempo per aggiornarci.

venerdì, 31 maggio 2019, 11:03

La pioggia incensante caduta in queste settimane e, con particolare violenza, in questi ultimi giorni, sta mettendo in serio pericolo le colture toscane e la disponibilità di alcuni prodotti. Nei campi allagati, dove non si riesce a lavorare e i trattori affondano nel fango, si registrano già i primi danni.

venerdì, 31 maggio 2019, 09:06

Domenica 2 giugno, dalle ore 15:30, nella sede Presidio di Forza Nuova Lucca, in via Angelo Orzali 266, presenteremo il Sinlai - Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani. Nel corso dell'evento, verrà presentato il "Manifesto Nazional-Rivoluzionario". Interverranno: Marco Tuccillo (Dirigente SINLAI) e Giustino D'Uva (Dirigente SINLAI e autore del Manifesto Nazional-Rivoluzionario).

giovedì, 30 maggio 2019, 17:50

Venerdì 31 maggio alle 17, presso la Sala Conferenze dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti (Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto 1), il professor Francesco Pietra, socio ordinario dell'Accademia, racconterà due storie che ebbero origine lontana nel tempo e nel luogo.

giovedì, 30 maggio 2019, 17:42

Si è svolta oggi nelle scuole lucchesi la giornata senza lattosio. Nelle scuole comunali è stato servito un pasto con pietanze prive di lattosio. È stato distribuito inoltre materiale informativo e offerta la prima merendina certificata Lactose & Milk Free con il marchio Lfree (il primo marchio di certificazione dedicato...

giovedì, 30 maggio 2019, 17:19

Due allieve, Asia Andreini e Asia Balleri, 18 anni, entrambe lucchesi, hanno superato con ottimi risultati l'audizione per l'Accademia di Danze Urbane , UDA a Roma, un importante centro di alta formazione professionale di danze urbane, diretta da Ilenia Rossi, che nasce e si affianca al DAF (Dance Arts Faculty).Le...

giovedì, 30 maggio 2019, 16:42

Venerdì 31 maggio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale di Porcari, all’interno del corso di Arte e pittura curato ormai da anni dalla Bottega d’arte di Fiumalbi Elisa, si presenta il libro ‘L’uomo della statua iniziò a suonare’ di Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli.