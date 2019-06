Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo per adeguamento Statuto

martedì, 25 giugno 2019, 16:35

Giovedì 27 giugno alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via Roma 3 - Montecarlo - si riunirà l'Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo per approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale per adeguarlo a quanto disposto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo settore", emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 6 giugno 2016, n. 106.Tutti i Soci sono invitati a partecipare.