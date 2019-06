Azienda Ospedaliero-Universitaria e Asl Toscana nord ovest insieme per la rete ictus

martedì, 4 giugno 2019, 12:30

Un corso di area vasta in sei edizioni sull’applicazione ed il monitoraggio delle reti cliniche tempo dipendenti ed in particolare sull’ictus ischemico.

Parte giovedì 6 giugno 2019 nella sede AOUP di Cisanello e coinvolge le figure professionali coinvolte nel percorso (infermieri, medici, operatori socio sanitari e tecnici sanitari di risonanza magnetica) provenienti dai presidi ospedalieri dell’Azienda USL Toscana nord ovest integrati nella rete clinica tempo-dipendente ictus dell’area vasta e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

In ognuna delle sei edizioni, l’ultima delle quali si svolgerà nel mese di novembre 2019, è prevista l’introduzione e la moderazione da parte di Francesco Bellomo, responsabile rete ictus della Regione Toscana e responsabile scientifico dell’evento.

Sono poi programmate presentazioni e discussioni sui punti di forza e sulle criticità locali e di rete, sui percorsi e su alcuni specifici casi clinici.

Del comitato scientifico fanno parte professionisti di primo piano dell’AOUP e dell’Asl: Alessio Bertini, Ubaldo Bonuccelli, Sergio Casagli, Ferdinando Cellai, Alberto Chiti, Alberto Conti. Mirko Cosottini, Renato Galli, Michelangelo Mancuso, Andrea Nicolini, Giovanni Orlandi, Massimo Santini, Monica Scateni, Paolo Tognarelli, Luciana Traballoni, Claudio Vignali.

Dall’analisi della rete ictus emerge, tra l’altro, che a livello di area vasta sono in costante aumento i trattamenti di fibrinolisi effettuati e si riduce in maniera significativa la percentuale di decessi entro 30 giorni per ictus.

Come emerge dagli ultimi dati relativi al percorso ictus, le azioni realizzate all’interno dell’area vasta nord ovest - Azienda USL Toscana nord ovest insieme a Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana - hanno infatti portato ad un notevole miglioramento sia in termini quantitativi che in termini qualitativi degli indicatori di attività di processo e di esito.

Da evidenziare che, in caso di ictus, un intervento precoce può fare la differenza nel percorso diagnostico-terapeutico dell’ictus in fase acuta. Il fattore tempo è infatti determinante per la corretta gestione di una patologia che rappresenta la principale causa di disabilità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte nella popolazione.

La tendenza per i trattamenti salva-vita (fibrinolisi) garantiti ai pazienti con ictus è in costante incremento - oltre che a livello complessivo - anche nei singoli territori dell’Asl Toscana nord ovest: Apuane, Versilia, Lucca, Pontedera, Livorno, Cecina, Piombino, Elba.

La rete ictus è inoltre integrata con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana che effettua i trattamenti fibrinolitici per i casi che si verificano nel territorio di Pisa e rappresenta il centro di riferimento al quale sono inviati, applicando le specifiche procedure concordate tra gli ospedali dell’area vasta, i casi che necessitano di intervento di disostruzione meccanica intraarteriosa. Questo intervento, che consiste nelle rimozione meccanica dell’ostruzione presente in un arteria cerebrale, rappresenta un’ulteriore possibilità di recupero per il paziente colpito da ictus.

Contemporaneamente la percentuale di decessi entro 30 giorni per ictus, nell’area vasta nord ovest si è ridotta in maniera significativa: secondo i dati dell’Agenzia regionale di sanità (Ars) si è passati dal 15,3% del 2015 all’11,6 del 2016 fino al 9,8% del 2017. Il trend dei trattamenti per l’anno 2018 conferma un ulteriore miglioramento della performance della rete ictus di area vasta.