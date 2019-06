Capannori: fino al 14 agosto si possono presentare le domande per le agevolazioni tariffarie per mensa e trasporto scolastico

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:38

Fino al 14 agosto è possibile presentare le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2019-2020.



Le agevolazioni per la mensa scolastica possono essere presentate da tutti coloro che hanno un Isee 2019 compreso tra 0 euro e 21.500 euro. Prevista l'esenzione per chi ha un Isee inferiore a 6.195 euro e la tariffa di 1 euro per coloro che hanno un Isee compreso tra 6.195,01 euro e 7.500 euro. La tariffa per coloro che hanno un Isee compreso tra 7.500,01 euro e 21.500 euro cresce in maniera proporzionale a partire da 2.25 euro con Isee puntuale. Tariffa intera pari a 4 euro per chi ha un Isee superiore a 21.500 euro.

Le famiglie con due figli iscritti al servizio di refezione scolastica possono usufruire di uno sconto del 10% per il secondo figlio. Per quanto riguarda le famiglie numerose con Isee inferiore a 21.500 euro è previsto uno sconto del 50% per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno tre figli, una riduzione del 75% per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno quattro figli e l'esenzione totale per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno cinque figli.

Per il trasporto scolastico può presentare domanda per le agevolazioni chi appartiene alla fascia Isee compresa tra 0 euro e 7.500 euro. E' prevista l'esenzione con un Isee compreso tra 0 a 6.195,01 euro, una riduzione del 50% con un Isee compreso tra 6.195,01 e 7.500 euro e la tariffa intera con un Isee oltre 7.500 euro. Per quanto riguarda le famiglie numerose con Isee inferiore a 16.000 euro è prevista una riduzione del 50% per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno tre figli, una riduzione del 75% per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno quattro figli e l'esenzione totale per un figlio in caso di nucleo familiare composto da almeno cinque figli.



I modelli di domanda per le agevolazioni possono essere scaricati dal sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione 'Educazione e Istruzione'' o ritirati all'ufficio Urp o presso l'Ufficio Politiche educative e giovanili dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00 e il martedì ed il giovedì anche con orario pomeridiano dalle 14.30 alle 16.30.



Le domande vanno presentate entro il prossimo 14 agosto all'Urp del Comune. Per informazioni Ufficio politiche educative tel 0583-428432-33-30