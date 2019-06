Capannori, tirocinio in comune per due giovani laureati

venerdì, 28 giugno 2019, 13:27

Un'esperienza formativa, costruttiva e professionalizzante attraverso il lavoro in squadra per lo sviluppo di progetti dell'amministrazione Menesini. È quella che potranno compiere in Comune due giovani laureati grazie al tirocinio non curricolare. Gli interessati hanno tempo per candidarsi fino al 15 luglio. Due sono le macro aree in cui i tirocinanti saranno inseriti: formazione del personale e implementazione dei servizi informatici sui processi dell'Ente.

Il tirocinio avrà una durata massima di sei mesi per 30 ore settimanali. Il giovane dovrà svolgere almeno il 70% delle ore totali previste nel progetto cui sarà assegnato. A ogni tirocinante sarà corrisposto un rimborso spese forfettario di 500 euro mensili. I requisiti principali sono due: essere in possesso di un diploma di laurea triennale e non aver già svolto un tirocinio o avuto un incarico presso il Comune di Capannori nei due anni precedenti.

Le domande di ammissione alla selezione devono essere inviate per pec a pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it o tramite il portale Apaci della Regione Toscana utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.capannori.lu.it) sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso.

Le due macro aree oggetto del tirocinio sono progetti strategici. La prima, quella della formazione del personale, riguarda un progetto alla formazione dei lavoratori dell'Ente. In particolare esso mira all'attivazione del Codice delle Pari Opportunità e alla predisposizione di ipotesi progettuali per la realizzazione dei percorsi previsti dal piano delle azioni positive. Sono richieste competenze in materia di comunicazione, comunicazione digitale e social media nonché l'assistenza alla progettazione.

La macro area dell'implementazione dei servizi informatici sui processi dell'Ente interessa un progetto finalizzato alla collaborazione per lo sviluppo dei progetti innovati connessi al tema della digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e della lotta all'evasione fiscale. Sono richieste competenze in materia informatica e di bonifica dati e in materia di accertamento di immobili non censiti attraverso l'incrocio dati delle varie piattaforme informatiche.

Per informazioni e chiarimenti: ufficio personale, telefono 0583/428263 – 428379, 428363, email personale@comune.capannori.lu.it