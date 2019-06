Capezzoli (IdV): "Alla Rsa Pia Casa esiste un problema di sicurezza"

Altre notizie brevi

lunedì, 10 giugno 2019, 14:42

L'associazione Arteinlucca presenta “Il Senso del Colore - rassegna di arti visive 2019” un’iniziativa d'arte che si terrà a Lucca e creata dalla presidente Elisabetta Abela, con la collaborazione della segretaria e coordinatrice Cinzia Coronese e da alcuni membri del consiglio direttivo: Paolo Vannucchi, Franco Avitabile, Gianfalco Masini.

lunedì, 10 giugno 2019, 14:40

Grande successo per la terza edizione del WØM FEST, due giorni di eccellente musica italiana nel bellissimo parco di Villa Bottini a Lucca.

lunedì, 10 giugno 2019, 12:25

Evento "I Fossi dell'arte" sabato 15 giugno in occasione del terzo appuntamento alle 16,30 di fronte al n153 di via del Fosso. Lo scrittore lucchese Martino De Vita presenta il suo libro romanzo "Giulia la rossa", con la copertina del pittore lucchese Fabrizio Barsotti, edito da Tra le Righe libri,...

lunedì, 10 giugno 2019, 11:55

Riprende il secondo appuntamento della manifestazione "MusicArt 2019" II Edizione - Promenade fra Musica e Colori a cura di Jitka Plchova, che si terrà a Villa Bottini - Piano Nobile dal 10 al 13 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30.La Mostra...

domenica, 9 giugno 2019, 18:46

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, ha chiesto oggi pomeriggio che venga data una onorificenza alla Lucchese vittoriosa a Bisceglie:

sabato, 8 giugno 2019, 10:05

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri: "Visto che i geniali governanti ed economisti della Lega propongono di introdurre una carta-moneta parallela all'euro per, come dicono loro, pagare i debiti che la Pubblica Amministrazione ha con i fornitori, finendo per aumentare ulteriormente il Debito Pubblico ed esponendo...

venerdì, 7 giugno 2019, 18:04

Vanno all'attacco i consiglieri comunali di minoranza: Testaferrata ,Torrini e Barsanti membri della commissione urbanistica. "Si apprendono dai giornali- aggiungono i consiglieri- notizie che in realtà si dovrebbero prima discutere nella sede istituzionale.La commissione urbanistica- proseguono-è pressoché inesistente si riunisce pochissimo,basti pensare che l 'ultimo incontro è stato ad aprile...

venerdì, 7 giugno 2019, 18:02

ODU Movies, casa di produzione lucchese, indice un casting per attori e comparse per la giornata di giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, per conto di una casa di produzione indiana che girerà un lungometraggio nella provincia di Lucca a luglio.

venerdì, 7 giugno 2019, 16:21

E' stata prorogata fino alle ore 14 del 28 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale. Il bando destinato ad oltre 3000 giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, era stato pubblicato il 9 maggio scorso e doveva chiudersi il...

venerdì, 7 giugno 2019, 15:36

Lunedì 10 giugno alle ore 10 presso la sede della Confartigianato di Lucca, in Viale C. Castracani Trav. IV° n. 84, si terrà la presentazione gratuita del corso “Imparare Facendo”, un metodo nuovo e contemporaneo di gestione e promozione della propria impresa.