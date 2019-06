Capezzoli (Idv): "Continuiamo a sostenere senza se senza ma Luccasenzabarriere"

Altre notizie brevi

lunedì, 24 giugno 2019, 09:01

Giovedi 27 giugno, torna "Lucc'a Piedi", la passeggiata urbana serale con gustosa pausa gelato. Una Guida Turistica e una Ambientale, spiega Officina Natura, ci portano a spasso in città per scoprire curiosità sulla storia e sull'ambiente di Lucca, specie di quella nascosta nei vicoli e nelle corti all'interno della città.

domenica, 23 giugno 2019, 11:10

Italia dei Valori della Toscana interviene per voce di Paolo Fidanzi, referente regionale della Toscana, e Domenico Capezzoli, referente provinciale di Lucca. "La situazione politica è in un momento molto critico - esordiscono -. Vengono affrontate molte tematiche, ma sul tema disabilità si fa ben poco.

sabato, 22 giugno 2019, 16:15

Nella splendida cornice di Villa Rossi, è stato assegnato il VII° Premio Voltaire a Mirko Mussetti, per il libro "Nèmein. L'arte della guerra economica" (GoWare, Firenze 2019).Mussetti è un giovane analista di geopolitica e geostrategia. Scrive su "Limes" e altre riviste di settore.

venerdì, 21 giugno 2019, 19:09

È stata recentemente depositata al Senato da parte di Riccardo Nencini, Emma Bonino e altri senatori del PD, LEU, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto una mozione che impegna il Governo ad avviare le procedure per modificare l'Accordo di Revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

venerdì, 21 giugno 2019, 13:44

Importante novità per gli iscritti all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Il conservatorio lucchese, infatti, è una delle due scuole di musica in Toscana ad aver ottenuto la possibilità per gli studenti che in questo anno compiono 18 anni di beneficiare di “18app”, importante iniziativa promossa dal Ministero dei...

venerdì, 21 giugno 2019, 12:36

Acque SpA comunica che al fine di effettuare lavori di collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel comune di Capannori, martedì 25 giugno, dalle ore 8 alle 13.30, verrà sospesa l’erogazione idrica a Matraia.

venerdì, 21 giugno 2019, 12:33

«Dopo anni di politiche regionali miopi con cui il Pd e la sinistra di Rossi e Saccardi hanno usato la sanità solo per mungerne consensi, il risultato è che i soldi per assumere oggi non ci sono. Si fatica ad assicurare il turnover in vista di uno sciame di pensionamenti...

venerdì, 21 giugno 2019, 12:12

Sabato 22 giugno, giovedì 11 e sabato 13 luglio i Musei nazionali di Lucca, Villa Guinigi e Palazzo Mansi saranno aperti anche la sera, oltre al normale orario, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 22.00) nell’ambito del Piano di valorizzazione 2019 promosso dal Ministero per i Beni e le...

venerdì, 21 giugno 2019, 00:36

“Veicoli Euro zero ed Euro 1 adibiti al trasporto merci: sia prevista una deroga per consentirne la circolazione in occasione dei mercati”. Lo ha richiesto il consigliere Marco Martinelli durante la seduta di consiglio comunale di questa sera (20 giugno).

giovedì, 20 giugno 2019, 20:53

Il Popolo della Famiglia di Lucca commenta i dati del rapporto Istat nazionale presentato oggi che evidenziano un crollo delle nascite sul territorio mai verificatosi negli ultimi cento anni: "L'allarme lanciato dal rapporto Istat sulle culle vuote ha ricevuto come unica risposta civile misurabile l'attività del Popolo della Famiglia che...