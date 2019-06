Casting film indiano giovedì 13 giugno

venerdì, 7 giugno 2019, 18:02

ODU Movies, casa di produzione lucchese, indice un casting per attori e comparse per la giornata di giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, per conto di una casa di produzione indiana che girerà un lungometraggio nella provincia di Lucca a luglio.

Il casting si terrà presso il POLO TECNOLOGICO LUCCHESE, Via della Chiesa XXXII Trav. I n.231 - 55100 Lucca. Nello specifico si cercano attori con un’età scenica compresa tra i 20 e 50 anni con padronanza della lingua inglese. Inoltre si cercano anche figurazioni maschili, soprattutto uomini allenati fisicamente e uomini in grado di praticare arti marziali. Non si cercano donne.

È possibile inviare comunicazioni alla produzione ESCLUSIVAMENTE a mezzo email, scrivendo a casting@odumovies.com. NON saranno prese in considerazione comunicazioni giunte alle produzione attraverso altri indirizzi email diversi da quello specificato, per mezzo telefono o attraverso altri mezzi.