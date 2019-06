Concorso canoro "Una Voce per Sanremo": iscrizioni aperte

venerdì, 14 giugno 2019, 00:31

La B.B.B. Musica comunica che, sono aperte le iscrizioni al Concorso Canoro "Una voce per Sanremo", organizzato dall'Etichetta Discografica B.B.B Music, riservato a cantanti interpreti per canzoni edite italiane e, di aver nominato referente/collaboratore territoriale per le provincie di Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia, Antonella Pera di Lucca.

Il concorso, un'opportunità per chi ama cantare, prevede tre fasi:

Selezione di idoneità che si terranno localmente, mentre le Semifinali e la Finale si terranno il 7 ottobre 2019 presso il Teatro Ariston di Sanremo.

LE CATEGORIE AMMESSE AL CONCORSO SONO: JUNIOR dai 13 ai 36 ANNI e SENIOR da 37 in poi

Le iscrizioni per le selezioni scadono il 10 luglio.

Per Info, richiesta bando ed iscrizioni contattare il 334 3308960 Antonella Pera, collaboratore territoriale.