Consorzio Forestale di Villa Basilica, filiera corta bosco energia e fabbrica del cippatino: innovazioni per lo sviluppo della montagna

mercoledì, 12 giugno 2019, 11:28

ANCI Toscana, la sezione toscana dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è il capofila del progetto europeo Coltiviamo la Montagna, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Il progetto intende promuovere momenti di divulgazione e formazione nell'ambito delle filiere produttive che interessano le aree montane.Tra i partner del progetto, il Consorzio Forestale di Villa Basilica e lo spin-off universitario Ibionet SRL che, venerdì 14 giugno, dalle 9:00 alle 14:00, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Villa Basilica, organizzano un workshop dal titolo "Pianificazione e progettazione di soluzioni a risparmio energetico e introduzione di Fonti energetiche rinnovabili".Il seminario è gratuito e si rivolge agli operatori del settore e alle Pubbliche amministrazioni. L'evento è aperto ai curiosi e ai cittadini.Si prevede una presentazione presso la Sala Convegni del Comune, in Piazza Vittorio Veneto, a Villa Basilica, alle 9:00, dove saranno presenti il neo-sindaco di Villa Basilica, Elisa Anelli, il Presidente del Consorzio Forestale, Giovanni Ciniero e il Presidente della Ibionet SRL Alessandro Tirinnanzi. Dopo una breve illustrazione dei progetti, alle 10:30, i partecipanti andranno in località Pracando sempre nel comune di Villa Basilica, in una ex cartiera dove è ospitata la Fabbrica del Cippatino: una struttura unica in Italia, che attraverso un generatore di aria calda alimentato a cippato, essicca il cippatino locale, prodotto dal Consorzio dai propri boschi, lo vaglia e lo insacchetta come prodotto alternativo al pellet. La struttura è del Consorzio Forestale e del suo socio Azienda Agricolo Forestale Luca Olivieri. Si tratta di un impianto a forte carattere innovativo, un vero e proprio prototipo, che intende valorizzare a fini energetici i residui legnosi locali producendo un cippato fine, secco e pulito.



A seguire, per chi fosse interessato, si prevede una visita presso la Caldaia a cippato di teleriscaldamento di Pariana che alimenta l'intero paese attraverso la fornitura di acqua calda, sia per il riscaldamento domestico che per gli usi di tipo sanitario. L'impianto è del Comune di Villa Basilica che, nel 2013-2014, lo ha realizzato attraverso il reperimento di fondi PSR del vecchio GAL Garfagnana e con il contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oggi, all'impianto, sono collegate circa 65 famiglie, ovvero la gran parte del paese che - essendo piuttosto isolato - non è raggiunto dalla rete del metano. Le famiglie - oltre ad avere un servizio comodo e pratico - beneficiano di tariffe molto interessanti, sia rispetto al Gasolio GPL, che allo stesso metano. Il Consorzio Forestale ha attivato l'impianto e lo gestisce dal 2015, alimentandolo con il cippato di provenienza locale.