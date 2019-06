"Crescere insieme per far crescere i cittadini di domani": seminario per genitori e docenti

martedì, 18 giugno 2019, 11:21

L'associazione Senza Zaino promuove un seminario per genitori e docenti giovedi 21 e venerdi 22 giugno, presso la sede Senza Zaino Via Sant'Andrea 33 Lucca. Due giorni di incontri e laboratori per rendere le famiglie partecipi di un percorso scolastico, per crescere insieme e per far crescere i cittadini di domani.



Venerdi 21 giugno ore 17:30 - 22:30



17:30 -17:45 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI 17.45 - 18.15 INTRODUZIONE DI ANNALISA MISURI Perché Questo titolo. I Genitori in Senza Zaino. La nuova alleanza scuola famiglia. I bambini al centro. 18.15 - 18.45 «INVISIBILI EVIDENZE: LA POVERTÀ EDUCATIVA OGGI E GLI STRUMENTI PER CONTRASTARLA» Donatella Turri coordinatrice del Progetto L'ora di Lezione non basta 18.45 - 19.45 LA PAROLA AI GENITORI: I GENITORI RACCONTANO LA SCUOLA CHE C'È E IL SENSO DELLA LORO PARTECIPAZIONE

19.45 - 20.30 CENA A BUFFET OFFERTA DALL'ASSOCIAZIONE SZ 20.30 - 22.30 COSTRUIAMO LA COMUNITÀ CONDIVIDIAMO IDEE: VISIONE DEL CORTO "ALIKE" Marco Orsi interviene e coordina la discussione tra i partecipanti con la tecnica dei 6 cappelli per pensare



Sabato 22 giugno 9.00 - 13.00



9.15 - 9.45 MAO FUSINA LE NUVOLE: VIAGGIARE CON LA PATENTE DI NUVOLISTA 9.45 - 10.15 PIERFRANCESCO PARDINI COMUNICAZIONE EMPATICA 10.15 - 10.30 BREAK 10.30 - 12.30 ATTIVITÀ LABORATORIALI - I PARTECIPANTI SONO DIVISI IN DUE GRUPPI (A E B) 12.30 - 13.00 CONCLUSIONI CON MARCO ORSI E ANNALISA MISURI

Cosa c'è all'orizzonte