"Fiori a rovescio", incontro al complesso di San Micheletto

Altre notizie brevi

martedì, 4 giugno 2019, 13:29

«Dimissioni dai pronto soccorso con listino prezzi a margine, inviti da parte degli apicali delle aziende sanitarie a non recarsi nei pronto soccorso per carenza di medici e personale sanitario: da un momento all'altro mi aspetto referti con dicitura in calce "Chi si cura fa pagare anche te, digli di...

martedì, 4 giugno 2019, 13:24

Il sindaco Leonardo Fornaciari ha firmato questa mattina (4 giugno), in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo, un’ordinanza con la quale si dispone la conclusione dell’anno scolastico 2018-2019 al plesso Orsi-La Pira dalle ore 12 di venerdì 7 giugno prossimo.

martedì, 4 giugno 2019, 12:30

Un corso di area vasta in sei edizioni sull’applicazione ed il monitoraggio delle reti cliniche tempo dipendenti ed in particolare sull’ictus ischemico.

martedì, 4 giugno 2019, 12:24

Il Forum Europeo Digitale torna per la 16ª edizione, il 6 e il 7 giugno 2019 presso il Real Collegio di Lucca vicino alla splendida Piazza San Frediano, nel centro storico di Lucca, in uno degli scorci più ammirati e visitati della città toscana.

martedì, 4 giugno 2019, 11:50

Bisogna rinnovare i contratti e servono nuove risorse per le assunzioni. Sono i due assi principali su cui si snoda la grande manifestazione unitaria e nazionale convocata dai sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl e Uil-Pa a Roma per sabato 8 giugno. Un corteo che si snoderà nelle strade della capitale...

martedì, 4 giugno 2019, 09:44

Venerdi, 7 giugno, alle 21, nei locali della Biblioteca di Camigliano, lo scrittore nostro compaesano Giuseppe Dovichi presenterà il suo ultimo libro "L'alito del fiume". Si parla della storia di una statua, della saga di un gruppo di artisti cialtroni e della storia di una pazza disadattata.

lunedì, 3 giugno 2019, 17:45

La Regione sta monitorando attentamente tutti i territori a vocazione castanicola per verificare la presenza del cinipide, il temibile parassita dei castagni che colpisce le gemme apicali compromettendone la produzione e per cui si moltiplicano in questi giorni i segnali di allarme da parte degli agricolgori.

lunedì, 3 giugno 2019, 17:44

Mantenersi o rimettersi in forma gratuitamente, approfittando di istruttori qualificati e di una cornice splendida come quella delle Mura Urbane di Lucca. Nascono con questi presupposti le due iniziative organizzate dalla palestra Life di San Filippo con il patrocinio del Comune di Lucca, in collaborazione con Il Campione, l'Officina Podistica...

lunedì, 3 giugno 2019, 15:08

Appuntamento domani all'ITIS Fermi di Lucca, via Carlo Piaggia n. 160.La giornata sarà articolata in due momenti: Ore 12Presentazione del risultato della prima fase del progetto di alternanza scuola-lavoro nato dalla collaborazione tra Istituto Tecnico e Fosber SpA.

lunedì, 3 giugno 2019, 14:31

"Ancora una volta, purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'ospedale San Luca di Lucca, dove è piuttosto chiara la carenza di medici in un settore vitale come quello del Pronto Soccorso.