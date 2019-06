"I Fossi dell'Arte in Bianco e Nero": quarto appuntamento

Altre notizie brevi

martedì, 25 giugno 2019, 16:35

Giovedì 27 giugno alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via Roma 3 - Montecarlo - si riunirà l'Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo per approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale per adeguarlo a quanto...

martedì, 25 giugno 2019, 13:30

«Sulla ruota dei diritti Rossi gioca dispari: con una delibera scaccia-malati-extra-regione sta affossando fior di cliniche private e lasciando che decine dei loro lavoratori perdano il posto, poi però si fa bello di leggi per assicurare accesso a ogni genere di diritto a chiunque si trovi sul territorio toscano, regolare...

lunedì, 24 giugno 2019, 21:12

Venerdì 28 giugno, alle ore 18.30, presso il Caffè Letterario LuccaLibri, viale Regina Margherita, 113, Lino Dini presenta, Svisceratissimi e sens'esempio, La storia d'arte e d'amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi pittori lucchesi nell'Italia del Seicento, Faust edizioni, 2019.

lunedì, 24 giugno 2019, 17:03

Venerdì 21 giugno si è tenuta la cena sociale della Folgor Marlia. E’ stato un momento importante di chiusura della stagione appena conclusa, a cui hanno partecipato 236 persone fra genitori e ragazzi. La cena, completamente organizzata da “cuoche”, “braceristi” e “camerieri” genitori e ragazzi/atleti della società, è stata allietata...

lunedì, 24 giugno 2019, 15:57

Terminano con questa iniziativa del 16 giugno le iniziative proposte dalla Parrocchia del centro Storico di Lucca e legate alla figura di san Davino, il santo pellegrino di cui abbiamo celebrato la memoria il 3 giugno: la sua figura ci rimanda al tema del percorso interiore (il pellegrinaggio) ma anche...

lunedì, 24 giugno 2019, 15:31

L’unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest organizza un convegno sul tema della malnutrizione negli anziani che si svolgerà venerdì 28 giugno a partire dalle ore 8.30 all'Auditorium del centro sanitario di Capannori.

lunedì, 24 giugno 2019, 11:50

"Noi dell'Italia dei Valori - dichiara Domenico Capezzoli in una breve nota - continueremo senza se senza ma, a sostenere il sit-in di protesta davanti al comune di Lucca indetto da Luccasenzabarriere. Apprendiamo e per questo ci indignamo che ieri la guardia medica si è rifiutata di mandare un medico...

lunedì, 24 giugno 2019, 09:01

Giovedi 27 giugno, torna "Lucc'a Piedi", la passeggiata urbana serale con gustosa pausa gelato. Una Guida Turistica e una Ambientale, spiega Officina Natura, ci portano a spasso in città per scoprire curiosità sulla storia e sull'ambiente di Lucca, specie di quella nascosta nei vicoli e nelle corti all'interno della città.

domenica, 23 giugno 2019, 11:10

Italia dei Valori della Toscana interviene per voce di Paolo Fidanzi, referente regionale della Toscana, e Domenico Capezzoli, referente provinciale di Lucca. "La situazione politica è in un momento molto critico - esordiscono -. Vengono affrontate molte tematiche, ma sul tema disabilità si fa ben poco.

sabato, 22 giugno 2019, 16:15

Nella splendida cornice di Villa Rossi, è stato assegnato il VII° Premio Voltaire a Mirko Mussetti, per il libro "Nèmein. L'arte della guerra economica" (GoWare, Firenze 2019).Mussetti è un giovane analista di geopolitica e geostrategia. Scrive su "Limes" e altre riviste di settore.