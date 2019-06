I Musei nazionali di Lucca da giugno ampliano gli orari di apertura

Altre notizie brevi

giovedì, 13 giugno 2019, 17:10

La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Marco Margelli, 64 anni, ematologo che lavorava per il Centro Trasfusionale di Lucca.

giovedì, 13 giugno 2019, 14:52

Sabato 15 giugno dalle ore 16,30 si terrà il terzo appuntamento i Fossi dell'Arte in via del fosso dal numero 129 al 177. La strada sarà chiusa al traffico vicino alla Madonna dello Stellario.

giovedì, 13 giugno 2019, 10:15

"La montagna deve essere considerata a tutti gli effetti un sistema economico da valorizzare in grado di integrarsi nel complesso dell'economia regionale. Per questo esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l'attenzione data dalla Regione Toscana e dal Consiglio Regionale" E' quanto dichiarato dal coordinatore del Tavolo della Montagna del Comune...

mercoledì, 12 giugno 2019, 17:11

Lo scorso weekend si sono conclusi a Porcari gli esami finali che hanno visto più di 60 allievi esaminati e 15 ragazzi diplomati. Si chiude così un altro anno importante per l'accademia Hip Hop denominata Academy of Excellence, senza dubbio l'accademia di street dance più prestigiosa sul territorio italiano che...

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:53

E' un decreto molto importante perché cambia tutto in materia di articoli pirotecnici. Vengono definite tutte le norme sui controlli. Il Decreto dà attuazione alla Direttiva europea 2013/29/UE del 2 giugno 2013.

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:46

Venerdì 14 giugno alle ore 18 andrà in scena per le piazze e le vie cittadine lo spettacolo itinerante “I battiti dell'anima voglio”. Si tratta della performance di Teatro Urbano che rientra nel progetto “Un ponte verso il mondo: percorsi oltre la scuola”, realizzato da Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca con...

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:21

«La Regione dovrà ottemperare alle leggi nazionale e regionale dotandosi entro un anno del Piano regionale di coordinamento per gli impianti di cremazione. Fino ad allora, stop a ogni iter autorizzativo così da assicurare coerenza al settore rispetto a domanda e ubicazione»: il risultato, che pone fine ai rumors via...

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:19

È stata designata la prima rosa dei libri e degli autori candidati al prestigioso “XXXI Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini”, scelti tra oltre 160 partecipanti, rosa dalla quale verranno decisi i titoli delle 5 opere finaliste, del vincitore del Premio Internazionale, del Camaiore Proposta, il Premio speciale e le...

mercoledì, 12 giugno 2019, 11:28

ANCI Toscana, la sezione toscana dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è il capofila del progetto europeo Coltiviamo la Montagna, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Il progetto intende promuovere momenti di divulgazione e formazione nell'ambito delle filiere produttive che interessano le aree montane.Tra i partner del progetto,...

martedì, 11 giugno 2019, 20:30

A Villa Elizabeth, Via di Piaggia 12 Vorno Lucca, il 14 giugno dalle 14,30 alle 18,30 si terrà la manifestazione “Orgoglio Casa” della APE Confedilizia di Lucca. Sarà una buona occasione per i cittadini per incontrare la storica organizzazione o ritrovarsi tra loro per scambiare impressioni su questo nuovo e...