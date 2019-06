Inclusione, divertimento e bellezza in scena al teatro Arté di Capannori

venerdì, 7 giugno 2019, 14:59

Musica, Estate e Bellezza andranno in scena domani sera alle ore 21 al Teatro Artè di Capannori, una serata in cui si incontreranno generazioni e culture diverse per uno scopo fondamentale per la crescita sociale e per il benessere di tutti: il divertimento. L'ideatrice dell'iniziativa è l'insegnante di musica Federica Guidi, direttrice del gruppo vocale "Magie di Note", che, con il suo travolgente entusiasmo, ha coinvolto altri gruppi musicali, "Peggy Loo"e il vocalist Ferruccio, per esprimere il bello che c'è dietro le sette note musicali; ma lo show sarà animato anche da esibizioni di ballo con Jack Fish e da una sfilata particolare, dove a sfilare saranno i ragazzi della Scuolina Raggi di Sole, che esprimeranno la bellezza di essere se stessi, con le peculiarità di ciascuno. Il giovane stilista Manusha Perera, volontario dell'Associazione, sarà il Fashon designer della sfilata; gli arrangiamenti musicali saranno curati da Andrea Graunar.