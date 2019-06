Lavoro, politiche attive, sì a assunzioni e scorrimento graduatorie per Arti

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:40

L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (Arti) sarà autorizzata ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego e potrà disporre lo scorrimento delle graduatorie per le procedure concorsuali bandite anche in deroga ai vincoli imposti dal legislatore statale. Lo prevede la proposta di legge approvata nella seduta odierna del Consiglio regionale, titolata Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro e per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, che deroga appunto rispetto a quanto previsto dal Governo nazionale che prescriveva indizione di nuovi concorsi, impedendo di fatto lo scorrimento delle graduatorie in essere. A favore della proposta di legge è intervenuto in aula Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd.

"Mettere in atto tutte le azioni possibili per la valorizzazione e la tutela di quelle professionalità che a diverso titolo e con le più disparate forme contrattuali operano all'interno dei Centri per l'impiego della Toscana: lo avevamo sollecitato con una risoluzione, lo abbiamo inserito con un emendamento in questa proposta di legge che va sicuramente nella direzione auspicata, quella della stabilizzazione dei lavoratori precari operanti nel settore. – ha spiegato Baccelli – E' stato fondamentale inoltre con questa legge permettere lo scorrimento delle graduatorie al fine di consentire un efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale. Ci tengo a ringraziare gli assessori regionali Grieco e Bugli che sono impegnati per dar corso alla nostra proposta di risoluzione volta a garantire un percorso di 'stabilizzazione' serio e trasparente per questi lavoratori che sono il caposaldo indispensabile dei centri per l'impiego della Toscana. Le disposizioni approvate oggi rappresentano un tassello importante di questo percorso".