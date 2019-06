L'ISSM "L. Boccherini" aderisce a "18app". Il bonus potrà essere usato per la tassa d'iscrizione

venerdì, 21 giugno 2019, 13:44

Importante novità per gli iscritti all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Il conservatorio lucchese, infatti, è una delle due scuole di musica in Toscana ad aver ottenuto la possibilità per gli studenti che in questo anno compiono 18 anni di beneficiare di “18app”, importante iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che mette a disposizione dei ragazzi nati nel 2001 un bonus cultura di 500 euro come contributo alle spese dei giovani per le attività culturali (concerti, cinema, libri, musei, monumenti, teatro e danza, corsi di teatro e di lingua straniera).

Da quest’anno anche i corsi di musica sono compresi nel bonus, da qui la decisione dell’ISSM “Boccherini” di aderire all’iniziativa. Il bonus sarà utilizzabile per coprire parte del costo delle tasse di iscrizione. C’è tempo fino al 30 giugno 2019 per registrarsi a “18app” e fino al 31 dicembre 2019 per utilizzare il Bonus Cultura.

Per maggiori informazioni: https://www.boccherini.it/bonus-cultura-18-app/