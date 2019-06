Lo scrittore lucchese Martino De Vita presenta il suo libro romanzo "Giulia la rossa"

Altre notizie brevi

lunedì, 10 giugno 2019, 11:55

Riprende il secondo appuntamento della manifestazione "MusicArt 2019" II Edizione - Promenade fra Musica e Colori a cura di Jitka Plchova, che si terrà a Villa Bottini - Piano Nobile dal 10 al 13 giugno 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,30.La Mostra...

domenica, 9 giugno 2019, 18:46

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, ha chiesto oggi pomeriggio che venga data una onorificenza alla Lucchese vittoriosa a Bisceglie:

sabato, 8 giugno 2019, 10:05

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri: "Visto che i geniali governanti ed economisti della Lega propongono di introdurre una carta-moneta parallela all'euro per, come dicono loro, pagare i debiti che la Pubblica Amministrazione ha con i fornitori, finendo per aumentare ulteriormente il Debito Pubblico ed esponendo...

venerdì, 7 giugno 2019, 18:04

Vanno all'attacco i consiglieri comunali di minoranza: Testaferrata ,Torrini e Barsanti membri della commissione urbanistica. "Si apprendono dai giornali- aggiungono i consiglieri- notizie che in realtà si dovrebbero prima discutere nella sede istituzionale.La commissione urbanistica- proseguono-è pressoché inesistente si riunisce pochissimo,basti pensare che l 'ultimo incontro è stato ad aprile...

venerdì, 7 giugno 2019, 18:02

ODU Movies, casa di produzione lucchese, indice un casting per attori e comparse per la giornata di giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, per conto di una casa di produzione indiana che girerà un lungometraggio nella provincia di Lucca a luglio.

venerdì, 7 giugno 2019, 16:21

E' stata prorogata fino alle ore 14 del 28 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale. Il bando destinato ad oltre 3000 giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, era stato pubblicato il 9 maggio scorso e doveva chiudersi il...

venerdì, 7 giugno 2019, 15:36

Lunedì 10 giugno alle ore 10 presso la sede della Confartigianato di Lucca, in Viale C. Castracani Trav. IV° n. 84, si terrà la presentazione gratuita del corso “Imparare Facendo”, un metodo nuovo e contemporaneo di gestione e promozione della propria impresa.

venerdì, 7 giugno 2019, 14:59

Musica, Estate e Bellezza andranno in scena domani sera alle ore 21 al Teatro Artè di Capannori, una serata in cui si incontreranno generazioni e culture diverse per uno scopo fondamentale per la crescita sociale e per il benessere di tutti: il divertimento.

venerdì, 7 giugno 2019, 13:15

“L’artigianato di qualità a Lucca esiste ancora. La prova sarà sabato 8 e domenica 9 giugno con il ritorno di “Arti e mestieri” che partirà da piazza San Giusto”. L’annuncio arriva da Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, che ha voluto presentare la due giorni dedicata all’artigianato...

venerdì, 7 giugno 2019, 12:36

L’Auditorium di Capannori ospiterà, domani (sabato 8 giugno) dalle 8.30 alle 15.00, il convegno “La fase prodromica della demenza. Intercettare i primi sintomi”.