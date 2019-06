Lucca Civica: "Orgogliosi della delibera sull'emergenza climatica"

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 giugno 2019, 19:23

In occasione del Meeting Nazionale delle Misericordie d’Italia, che si svolgerà a Lucca, sarà interdetta alla sosta ai veicoli in piazza San Romano da giovedì 6 giugno fino a domenica 9 giugno compresi. Per limitare i disagi, i residenti potranno parcheggiare gratuitamente negli stalli di Metro srl in piazza della...

mercoledì, 5 giugno 2019, 17:48

Giovedì 6 giugno alle 21, nella splendida cornice della chiesa di Santa Maria dei Servi, si terrà il concerto di fine anno del Liceo Musicale “A. Passaglia”.

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:40

Da mercoledì 12 giugno il dottor Stefano Morotti sarà iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia (Aggregazione Funzionale Territoriale Lucca Nord). Il medico avrà l’ambulatorio principale a Lucca in località Ponte a Moriano (Piazza Cesare Battisti, 114).

mercoledì, 5 giugno 2019, 15:17

Venerdì 7 giugno alle ore 18.30, presso Villa Rossi, via di Villa Altieri n. 1672 in Lucca, per la VII^ edizione del Premio Voltaire sarà presentato il libro di Franco Cardini, "Andalusia. Viaggio nella terra della luce" (Il Mulino, Bologna 2018).

mercoledì, 5 giugno 2019, 13:09

Un pomeriggio dedicato alla degustazione del Sigaro Toscano in abbinamento con il prodotti del territorio, ma anche un focus per l'approfondimento culturale di un must del bel vivere targato Lucca: il sigaro toscano che a Lucca ancora oggi viene prodotto.

mercoledì, 5 giugno 2019, 11:48

Domani (giovedì 6 giugno) alle 17 all'Informagiovani di via delle Trombe 6 (Agorà) si terrà l'incontro "Au-Pair: molto di più di una babysitter all'estero". L’evento è realizzato in collaborazione con Cultural Care Au Pair e International Au Pair Italy.

martedì, 4 giugno 2019, 21:47

Diritti dei minori, se ne parla al Cred giovedì 6 giugno. L'appuntamento è alle 17 in Sala Maria Eletta Martini, in via Sant'Andrea, 33: qui l'avvocato del tribunale minorile di Napoli, Alessandro Perna, presenterà il suo libro “In fondo alla caverna”, che parla proprio dei minori e dei loro diritti,...

martedì, 4 giugno 2019, 21:32

La teoria dell'evoluzione elaborata da Darwin, che ha inizialmente faticato ad imporsi tra gli scienziati dell'epoca, rappresenta oggi il concetto unificante di tutte le scienze della vita. Nel corso del tempo la formulazione originaria della teoria si è modificata e i meccanismi evolutivi ipotizzati da Darwin sono stati rivisti alla...

martedì, 4 giugno 2019, 16:30

Alcune deleghe ambientali tornano alle Province e alla Città metropolitana. Si tratta di quelle che hanno a che fare con i controlli periodici su tutte le attività di gestione, intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, nonché le competenze sulla verifica e il controllo dei requisiti...

martedì, 4 giugno 2019, 13:29

«Dimissioni dai pronto soccorso con listino prezzi a margine, inviti da parte degli apicali delle aziende sanitarie a non recarsi nei pronto soccorso per carenza di medici e personale sanitario: da un momento all'altro mi aspetto referti con dicitura in calce "Chi si cura fa pagare anche te, digli di...