Matteo Scannerini: "Problema alta velocità sulla Pesciatina e sul viale Europa"

lunedì, 17 giugno 2019, 20:53

Matteo Scannerini interviene sul problema annoso della velocità eccessiva su alcune strade della Lucchesia: "Mi unisco personalmente ai residenti di Gragnano, nel chiedere il controllo della velocità sulla Pesciatina, strada troppo spesso interessata da incidenti. Problema che si verifica spesso anche sul viale Europa. E fuori dubbio che la strada provinciale che attraversa Marlia e Lammari sia pericolosa per pedoni e automobilisti. Da troppo tempo però, salvo rattoppamenti occasionali, è abbandonata a se stessa. Dune e raschiature ai lati, buche varie e alta velocità non la rendono certo un fiore all'occhiello della viabilità capannorese. Da tempo si aspettano anche i famosi varchi per il controllo del senso unico alternato dei mezzi pesanti, misura che tarda ad arrivare. Ovviamente questi problemi vanno risolti e ci impegneremo in consiglio comunale per inserirli nell'agenda delle priorità. Tuttavia , in prossimità degli attraversamenti più importanti (presso il bar Masini e al centro di Marlia ad esempio) , sarebbe opportuno prendere in considerazione l'istallazione di moderatori di velocità. Questi punti non devono essere "macchinette da soldi" bensì dovranno essere opportunamente segnalate per renderle conoscibili a tutti, con l'unico scopo di rendere la percorrenza del viale e gli attraversamenti più sicuri".