Montemagni (Lega): “All’ospedale di Lucca oltre alla carenza di medici al pronto soccorso, attenzione anche a possibili lacune nel settore infermieristico: le ferie estive potrebbero creare ulteriori problemi. Mostro atto in merito"

lunedì, 3 giugno 2019, 14:31

"Ancora una volta, purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'ospedale San Luca di Lucca, dove è piuttosto chiara la carenza di medici in un settore vitale come quello del Pronto Soccorso. A prescindere dalla "difesa d'ufficio" da parte della regione - prosegue il Consigliere - è innegabile che la criticità esista e non appaia di veloce soluzione. Tra l'altro, all'orizzonte - precisa l'esponente leghista - si potrebbe materializzare un altro problema non secondario, cioè quello di un ulteriore aggravio della già precaria situazione visto che, con l'estate alle porte, è normale che scattino le ferie con tutte le possibili conseguenze del caso, stante la penuria di professionisti." "Da non sottovalutare, poi - sottolinea Montemagni - la questione relativa ad eccessivi carichi di lavoro che in un comparto delicato come quello sanitario sono assolutamente da evitare. Inoltre - rileva la rappresentante del Carroccio - pure nel comparto infermieristico, ricordando come la Federazione degli infermieri alcuni mesi fa rilevò che in Toscana mancano circa tremila paramedici, è molto probabile che ci siano delle problematiche nello stesso nosocomio lucchese e ciò non fa che comportare altri potenziali disservizi ai pazienti. Insomma - conclude Elisa Montemagni - siccome la questione in essere non è sorta improvvisamente, ci chiediamo, anche tramite un atto consiliare, come mai non si sia corso ai ripari per tempo ed invece si cerchi di tamponare la falla con interventi quantomeno tardivi e pensiamo, ahimè, non risolutivi".