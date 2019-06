Stalli per disabili, protesta Luccasenzabarriere in consiglio

Altre notizie brevi

venerdì, 21 giugno 2019, 00:36

“Veicoli Euro zero ed Euro 1 adibiti al trasporto merci: sia prevista una deroga per consentirne la circolazione in occasione dei mercati”. Lo ha richiesto il consigliere Marco Martinelli durante la seduta di consiglio comunale di questa sera (20 giugno).

giovedì, 20 giugno 2019, 20:53

Il Popolo della Famiglia di Lucca commenta i dati del rapporto Istat nazionale presentato oggi che evidenziano un crollo delle nascite sul territorio mai verificatosi negli ultimi cento anni: "L'allarme lanciato dal rapporto Istat sulle culle vuote ha ricevuto come unica risposta civile misurabile l'attività del Popolo della Famiglia che...

giovedì, 20 giugno 2019, 16:55

Da domani, venerdì 21 giugno, fino a venerdì 28 giugno lo Sportello al cittadino di Marlia rimarrà chiuso al pubblico per permettere lo svolgimento dei lavori di riqualificazione dell'immobile. L'Amministrazione Comunale del sindaco Luca Menesini, infatti, ha deciso di investire per migliorare la funzionalità dell'edificio, che diverrà infatti un nuovo...

giovedì, 20 giugno 2019, 15:21

La commissione tecnica che esamina le proposte per gli stalli dei disabili si è riunita questa mattina a Palazzo Parensi. Nonostante che il TAR e il Ministero delle infrastrutture abbiano dato ragione al Comune nella regolamentazione degli stalli per disabili, l’amministrazione comunale, in un’ottica di equità, uniformità e uguaglianza, ha...

giovedì, 20 giugno 2019, 14:42

Va verso la conclusione il corso sul giornalismo organizzato dal Centro di Cultura dell'Università Cattolica. L'ultimo appuntamento si terrà sabato 22 giugno a Lucca, alla casa delle associazioni in via San Nicolao 81, dalle 9 alle 13.

giovedì, 20 giugno 2019, 12:21

Prende il via venerdì 21 giugno la 38° edizione di EstatecinemA nel parco di Villa Bottini. Con il coordinamento della direzione del Cinema Centrale e la programmazione in collaborazione con il Circolo del cinema e Cineforum Ezechiele, ogni sera fino al 7 settembre sarà proposto un film diverso, selezionato fra...

giovedì, 20 giugno 2019, 12:10

Prossimo appuntamento con "I Fossi dell'Arte" il 20 luglio. Tema: i Fossi dell'Arte in Bianco e Nero... Gli artisti dovranno essere vestiti con questi colori. Organizzato da Arci Lucca e Versilia con l'aiuto di Fabrizio Barsotti, pittore. Per informazioni, gli artisti interessati a partecipare possono chiamare: 3937498290.

mercoledì, 19 giugno 2019, 17:41

Ancora una serata di buon jazz con il Renzo Cristiano Telloli Quartet che si esibirà venerdì 21 giugno alle 22 nel giardino del Caffè delle Mura per il ciclo Musica al caffè. Un ottimo concerto per celebrare la Festa della musica, che ricorre proprio in questa data.Composto da Telloli al...

mercoledì, 19 giugno 2019, 09:49

Verrà presentato domani giovedì 20 giugno al Guercio (via per Camaiore) il libro "Io sono Matteo Salvini", insieme all'autrice Chiara Giannini intervistata dal giornalista Fabrizio Vincenti. La presentazione avverrà all'interno della conferenza "Bruciate quei libri: la censura ai tempi della libertà di espressione", organizzata da CasaPound Italia.

mercoledì, 19 giugno 2019, 09:27

Sabato 22 giugno, Earth Strike, in collaborazione con Solidando Equinozio, organizza un aperitivo di autofinanziamento. La battaglia per la giustizia climatica parte anche da noi stessi, per questo Earth Strike ha voluto organizzare un aperitivo in chiave sostenibile.