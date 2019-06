Lucchesia, nuova zona geografica di provenienza protetta per il tartufo bianco

Altre notizie brevi

martedì, 25 giugno 2019, 16:35

Giovedì 27 giugno alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via Roma 3 - Montecarlo - si riunirà l'Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo per approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale per adeguarlo a quanto...

martedì, 25 giugno 2019, 13:30

«Sulla ruota dei diritti Rossi gioca dispari: con una delibera scaccia-malati-extra-regione sta affossando fior di cliniche private e lasciando che decine dei loro lavoratori perdano il posto, poi però si fa bello di leggi per assicurare accesso a ogni genere di diritto a chiunque si trovi sul territorio toscano, regolare...

martedì, 25 giugno 2019, 10:36

Il quarto appuntamento de "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso si terrà il 20 di luglio, vicino alla Madonna dello Stellario, con esposizioni all'aperto di opere di vari artisti. Questo evento si chiamerà "I Fossi dell'Arte in Bianco e Nero". Gli artisti che partecipano devono essere vestiti di questi colori.

martedì, 25 giugno 2019, 09:18

Uno scrittore lucchese tra i vincitori della 18^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Sandro Maffei è felice per essere stato selezionato tra i vincitori del 18° premio Racconti nella Rete.Farmacista, lavora da sempre nella sua farmacia a S.Anna.

lunedì, 24 giugno 2019, 21:12

Venerdì 28 giugno, alle ore 18.30, presso il Caffè Letterario LuccaLibri, viale Regina Margherita, 113, Lino Dini presenta, Svisceratissimi e sens'esempio, La storia d'arte e d'amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi pittori lucchesi nell'Italia del Seicento, Faust edizioni, 2019.

lunedì, 24 giugno 2019, 17:03

Venerdì 21 giugno si è tenuta la cena sociale della Folgor Marlia. E’ stato un momento importante di chiusura della stagione appena conclusa, a cui hanno partecipato 236 persone fra genitori e ragazzi. La cena, completamente organizzata da “cuoche”, “braceristi” e “camerieri” genitori e ragazzi/atleti della società, è stata allietata...

lunedì, 24 giugno 2019, 15:57

Terminano con questa iniziativa del 16 giugno le iniziative proposte dalla Parrocchia del centro Storico di Lucca e legate alla figura di san Davino, il santo pellegrino di cui abbiamo celebrato la memoria il 3 giugno: la sua figura ci rimanda al tema del percorso interiore (il pellegrinaggio) ma anche...

lunedì, 24 giugno 2019, 15:31

L’unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest organizza un convegno sul tema della malnutrizione negli anziani che si svolgerà venerdì 28 giugno a partire dalle ore 8.30 all'Auditorium del centro sanitario di Capannori.

lunedì, 24 giugno 2019, 11:50

"Noi dell'Italia dei Valori - dichiara Domenico Capezzoli in una breve nota - continueremo senza se senza ma, a sostenere il sit-in di protesta davanti al comune di Lucca indetto da Luccasenzabarriere. Apprendiamo e per questo ci indignamo che ieri la guardia medica si è rifiutata di mandare un medico...

lunedì, 24 giugno 2019, 09:01

Giovedi 27 giugno, torna "Lucc'a Piedi", la passeggiata urbana serale con gustosa pausa gelato. Una Guida Turistica e una Ambientale, spiega Officina Natura, ci portano a spasso in città per scoprire curiosità sulla storia e sull'ambiente di Lucca, specie di quella nascosta nei vicoli e nelle corti all'interno della città.