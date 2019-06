Ecco i risultati degli esami finali e i diplomati dell'Accademia hip hop di Porcari

mercoledì, 12 giugno 2019, 17:11

Lo scorso weekend si sono conclusi a Porcari gli esami finali che hanno visto più di 60 allievi esaminati e 15 ragazzi diplomati. Si chiude così un altro anno importante per l'accademia Hip Hop denominata Academy of Excellence, senza dubbio l'accademia di street dance più prestigiosa sul territorio italiano che si è consolidata negli anni in una piccola realtà come Porcari grazie ad Emozione Danza, tra le maggiori scuole di danza presenti in Toscana che proprio quest'anno festeggia 10 anni di vita.L'accademia ha ottenuto in questri anni prestigiosi successi a livello internazionale e collaborazioni con i marchi e le trasmissioni televisive più prestigiosi, RedBull, Amici di Maria de Filippi, Sanremo, Dance Dance Dance, TIM e tanti altri. Ogni anno, a settembre, decine di allievi provano a superare l'audizione per entrare in questa realtà che permetterà loro di studiare con maestri tra i più importanti nel panorama europeo. Tra i nomi d'eccellenza spicca quello del direttore artistico Cristiano Buzzi in Arte KRIS, nota la sua partecipazioni come professore nella scuola di Amici, Mamson icona dello stile House Mondiale, Fabrice ballerino francese per NIKE e per il film Street Dance 2.Al termine dei tre anni di studio, i ragazzi possono iniziare la carriera di ballerini professionisti e/o insegnanti di danza, avendo come modello alcuni dei ragazzi già diplomati, come Arianna Chiocchetti, ballerina Red Bull, Dance Dance Dance, programmi televisivi e videoclip musicali di cantanti come Achille Lauro e Lorenzo Sorice, ballerino della scuola di Amici, del programma Music di Paolo Bonolis, e lo spettacolo teatrale Man in Italy.

L'accademia è riconosciuta dal Coni e dal CSEN, il Centro Sportivo Educativo Nazionale.