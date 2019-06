Capannori: aperture serali per "Lillero il vero mercato del baratto"

sabato, 29 giugno 2019, 14:25

Sta prendendo sempre più piede il negozio di "Lillero – Il Vero mercato del baratto" che da alcuni mesi ha aperto in via Traversa a Parezzana grazie al sostegno dell'amministrazione Menesini e ai fondi raccolti nell'ambito del progetto di crowfunding civico "Circularicity". Per far sì che anche nel periodo estivo il negozio sia fruibile, dalla scorsa settimana sono iniziate le aperture serali. Il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20 e dalle 21 alle 23 è possibile barattare i propri oggetti usati con degli altri grazie al "Lillero", una moneta innovativa. Lillero ha come obiettivo, oltre allo scambio di beni materiali, la creazione di spazi e momenti di incontro e condivisione fra le persone. Negli scorsi giorni il negozio ha anche avuto dei particolari "volontari": i ragazzi, provenienti da tutta Europa, che hanno preso parte al progetto Erasmus + YouthNest.crea.

Come funziona Lillero? È sufficiente portare nel negozio gli oggetti che si hanno in casa ma non si usano più. A ciascuno di questi viene attribuito un valore in Lilleri, che corrisponde al prezzo che comparirà sul cartellino dell'oggetto una volta che è esposto tra gli scaffali del negozio. Lo stesso valore in Lilleri è inoltre immediatamente corrisposto al donatore, che ha così la possibilità di scegliere ciò che gli serve, o semplicemente piace, tra le cose portate dagli altri. Libri, musica, vestiario, oggetti per la casa, giochi o altro ancora. Non ci sono limiti a ciò che può essere portato, l'importante è che sia in buono stato.

"Lillero – Il Vero mercato del baratto" prende il nome dal popolare proverbio "Senza lilleri non si lallera", che sta a significare che senza soldi non si combina nulla. Gli ideatori del progetto, tutti giovani del territorio, hanno voluto creare la moneta alternativa "Lillero" con la quale si riesce a "lallerare". Tutto ha avuto origine cinque anni fa dall'evento "Lillero – Il vero mercato del baratto" ad Artémisia, il polo culturale di Capannori, che ha riscontrato un enorme successo. Da allora sono seguite altre edizioni di successo e la nascita di un evento dedicato ai più piccoli "Lillero Kids Edition". Il negozio di Parezzana ha aperto i battenti lo scorso 31 marzo.

Per avere ulteriori informazioni sul negozio e conoscere meglio il funzionamento sono attive una pagina Facebook (www.facebook.com/lilleroverobaratto) e Instagram (https://www.instagram.com/lilleroverobaratto/). È anche possibile chiedere informazioni per email a ilveromercatodelbaratto@gmail.com oppure per Whatsapp al numero 3482598664.