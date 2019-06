Montemagni (Lega): “Degrado e problemi di sicurezza nell’ex sanatorio di Arliano. Urge un intervento dell’Asl, proprietaria della struttura”

Altre notizie brevi

lunedì, 17 giugno 2019, 11:29

Per improvvisa indisponibilità del relatore, la Cna è costretta ad annullare l'assemblea delle imprese della moda prevista per domani. La riunione sarà convocata nuovamente appena possibile.

lunedì, 17 giugno 2019, 11:27

Dalle verdi colline di Cotswold in Inghliterra , Charlbury Morris porta la sua danza tradizionale inglese a Lucca. Per secoli, la danza Morris ha fatto parte delle feste inglesi nei paesi e nelle piccole città. Si danzava anche (e ancora oggi si danza) ai matrimoni.

lunedì, 17 giugno 2019, 11:07

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd, Roberto Panchieri, interviene dopo la pubblicazione sul New York Times di un articolo in cui i turisti americani vengono invitati a visitare Lucca."A suggello della esistenziale questione su "Lucca capitale o periferia dell'impero" che ha impegnato ben due sedute del consiglio comunale -...

lunedì, 17 giugno 2019, 10:54

Da mercoledì 19 giugno riprende il ricevimento libero del sindaco Luca Menesini. Il primo cittadino di Capannori riceverà dalle 9.30 alle 12.30 i primi 8 cittadini che si presenteranno.

domenica, 16 giugno 2019, 14:21

Successo per il terzo appuntamento de "I fossi dell'arte" in via del Fosso, zona Madonna dello Stellario, per valorizzare e promuovere una parte dimenticata e poco conosciuta. Erano esposte diverse opere di vari artisti. L'evento è stato organizzato da Arci Lucca e Versilia, insieme a Fabrizio Barsotti.

sabato, 15 giugno 2019, 16:08

"Dei bambini sono stati picchiati con delle mazze e costretti ad imparare a memoria i versetti del Corano all'interno di un centro culturale islamico a Santa Croce sull'Arno, nel pisano. Un fatto che si fa quasi fatica a commentare: chi picchia un bambino è un infame e merita la galera...

sabato, 15 giugno 2019, 11:29

"Grande soddisfazione per una Toscana che vede riconosciuto l'impegno che Regione e Comuni hanno dedicato allo sviluppo ed all'affermazione della via Francigena". Così l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo, commentando il rinnovo delle cariche sociali dell'AEVF avvenuto ieri a Besancon, in Francia, dove si è tenuta l'assemblea generale dell'Associazione.

venerdì, 14 giugno 2019, 16:15

Partiranno da domani, in varie piazze della Provincia i gazebo della Lega per il tesseramento del 2019. L'iniziativa, a livello nazionale, in Provincia di Lucca si terrà durante questo week end, da sabato a domenica, tra Altopascio, Capannori, Massarosa e Viareggio, secondo orari diversi.

venerdì, 14 giugno 2019, 15:04

I giorni 15 (dalle 15:00 alle 19:00) e 16 giugno (dalle 09:00 alle 12:00) il Corpo Musicale "G. Zei" apre le porte della propria associazione a chi volesse cimentarsi nella prova di uno strumento musicale tra quelli disponibili, a titolo completamente gratuito.

venerdì, 14 giugno 2019, 14:06

Inizia domani (sabato 15 giugno 2019) la stagione estiva al rifugio Gigi Casentini al Mercatello, di proprietà del Club Alpino Italiano – Sezione di Lucca e gestito da Lorenzo Tolari che già gestisce il vecchio rifugio Casentini, ex caserma.