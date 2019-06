Pittura, scultura e fotografia in mostra a Villa Bottini

lunedì, 17 giugno 2019, 15:46

Si chiama "L'albero della arti" il nuovo evento organizzato dall'associazione culturale IdeArte. Da questo mercoledì, fino al 26 giugno, in mostra opere di scultura, pittura e fotografia, secondo un percorso che nelle sale di Villa Bottini darà vita ad una sorta di fusione delle varie arti, con l'obiettivo di creare nei visitatori un'alternanza di sensazioni e di emozioni. 21 gli artisti selezionati dai direttori artistici Nelita Specchierla e Peppe Tambè, autori sia di chiara fama che emergenti, sia lucchese che provenienti da altre parti d'Italia.

"L'allestimento scelto - spiegano i due curatori - si avvale di materiale "povero", perché volevamo valorizzare l'imponenza degli affreschi all'interno di Villa Bottini e accentuare l'impatto visivo delle opere presentate".

In mostra sarà presente anche un elaborato in cartapesta degli alunni della classe seconda della scuola primaria "G. L. Radice"(Istituto Comprensivo Lucca 6), a testimonianza di come si possano avvicinare i bambini a varie forme d'arte. L'inaugurazione è fissata per mercoledì 19 giugno alle ore 17 alla presenza di alcune cariche istituzionali del Comune e dell'Unicef che da sempre danno all'associazione il loro patrocinio, a cui si affianca il main sponsor Sinergest.

La mostra rimarrà allestita fino al 26 giugno; nei giorni feriali dalle 16 alle 19 e nei giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.