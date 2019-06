Festa della vigilia dell'equinozio d'estate con il duo “La Dama e l'Unicorno”

Altre notizie brevi

lunedì, 17 giugno 2019, 20:53

Matteo Scannerini interviene sul problema annoso della velocità eccessiva su alcune strade della Lucchesia: "Mi unisco personalmente ai residenti di Gragnano, nel chiedere il controllo della velocità sulla Pesciatina, strada troppo spesso interessata da incidenti. Problema che si verifica spesso anche sul viale Europa.

lunedì, 17 giugno 2019, 16:03

«Stop agli abbandoni estivi degli animali domestici. Non solo dei cani, però, perché anche gatti, furetti, coniglietti e tutte le altre specie subiscono purtroppo questa triste e irresponsabile sorte. Perciò, dato che la Toscana è tra le pochissime regioni a far mancare alla banca dati del ministero della salute i...

lunedì, 17 giugno 2019, 16:02

Geal informa che i termini di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione del profilo di "APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE OPERAIO/A CONDUZIONE IMPIANTI", sono stati prorogati al 21 giugno 2019 ore 13.

lunedì, 17 giugno 2019, 15:46

Si chiama "L'albero della arti" il nuovo evento organizzato dall'associazione culturale IdeArte. Da questo mercoledì, fino al 26 giugno, in mostra opere di scultura, pittura e fotografia, secondo un percorso che nelle sale di Villa Bottini darà vita ad una sorta di fusione delle varie arti, con l'obiettivo di creare...

lunedì, 17 giugno 2019, 14:54

Ultimi giorni utili per partecipare come rilevatori al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni del Comune di Lucca per il 2019.

lunedì, 17 giugno 2019, 14:17

"I residenti sono giustamente esasperati ed anche scoraggiati-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-constatando quotidianamente l'indegno stato in cui versa l'ex sanatorio di Arliano, di proprietà dell'Asl." "Più volte, i cittadini hanno segnalato veri atti di vandalismo-prosegue il Consigliere-e recentemente è stato anche appiccato un incendio ad un...

lunedì, 17 giugno 2019, 11:29

Per improvvisa indisponibilità del relatore, la Cna è costretta ad annullare l'assemblea delle imprese della moda prevista per domani. La riunione sarà convocata nuovamente appena possibile.

lunedì, 17 giugno 2019, 11:27

Dalle verdi colline di Cotswold in Inghliterra , Charlbury Morris porta la sua danza tradizionale inglese a Lucca. Per secoli, la danza Morris ha fatto parte delle feste inglesi nei paesi e nelle piccole città. Si danzava anche (e ancora oggi si danza) ai matrimoni.

lunedì, 17 giugno 2019, 11:07

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd, Roberto Panchieri, interviene dopo la pubblicazione sul New York Times di un articolo in cui i turisti americani vengono invitati a visitare Lucca."A suggello della esistenziale questione su "Lucca capitale o periferia dell'impero" che ha impegnato ben due sedute del consiglio comunale -...

lunedì, 17 giugno 2019, 10:54

Da mercoledì 19 giugno riprende il ricevimento libero del sindaco Luca Menesini. Il primo cittadino di Capannori riceverà dalle 9.30 alle 12.30 i primi 8 cittadini che si presenteranno.