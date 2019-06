Panchieri (Pd): "Proseguire con gli interventi di 'ricucitura' tra centro storico ed immediate periferie"

lunedì, 17 giugno 2019, 11:07

Il segretario del Circolo Centro Storico Pd, Roberto Panchieri, interviene dopo la pubblicazione sul New York Times di un articolo in cui i turisti americani vengono invitati a visitare Lucca.



"A suggello della esistenziale questione su "Lucca capitale o periferia dell'impero" che ha impegnato ben due sedute del consiglio comunale - dichiara -, il NewYorkTimes pubblica un articolo in cui i turisti americani in Italia vengono invitati a visitare la nostra città in alternativa a Firenze. Le motivazioni addotte sono molteplici: le Mura rinascimentali, la Musica, la Gastronomia, la Bellezza del contesto e dei paesaggi ecc. In sintesi estrema tutto ciò che può essere catalogabile come 'qualità della vita'. Tutto bene allora? Certamente no! Devono proseguire gli interventi di 'ricucitura' tra Centro Storico ed immediate periferie, ma, soprattutto, va stilato un programma che impegni i prossimi tre bilanci comunali ad effettuare una serie di piccoli interventi nelle periferie piu' lontane che facciano sentire gli abitanti di quelle frazioni a tutti gli effetti cittadini lucchesi. Un'ultima notazione. Il sindaco di Capannori rieletto a furor di popolo propone a Tambellini, e, immagino, agli altri sindaci della Piana, un tavolo per individuare una viabilità ordinaria alternativa alla attuale per alleggerire le rispettive città dal traffico pesante, tutto ciò in attesa dell'improbabile Godot del Progetto Assi Viari. Ok, dunque, al tavolo, ma direi che tocca al sindaco di Capannori, in primis, individuare una soluzione praticabile che, in qualità di presidente della provincia, non dovrebbe avere difficoltà a trovare. Aspettiamo e vediamo quale topolino partorirà la montagna".