Percorsi d'arte a Lucca: "La facciata della Cattedrale tra restauri e iconografia"

Altre notizie brevi

domenica, 2 giugno 2019, 21:30

Movimento episodio nella serata di oggi ad Altopascio, dove due extracomunitari sono venuti alle mani e uno di loro è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave.Il fatto è avvenuto in piazza del Porto. Dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei due litiganti abbia colpito l'altro con una bottiglia, ferendolo.

sabato, 1 giugno 2019, 17:41

Nella nottata i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per furto un cittadino tunisino richiedente asilo, di anni 28. Lo straniero è stato sorpreso dai militari poco dopo aver rotto i vetri di un'autovettura, parcheggiata nel centro storico, ed essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento...

sabato, 1 giugno 2019, 16:26

Mercoledì 5 giugno alle ore 21, presso la sede di Piazza S.Francesco, l'assemblea del Circolo del Centro Storico del Pd discuterà sulle implicazioni politiche dell'esito del voto del 26 Maggio, con particolare attenzione alla diversità del risultato tra Centro Storico e Periferie e tra Europee e Amministrative.

sabato, 1 giugno 2019, 13:17

Per una domenica, il Serchio diventa la Città dei bambini: è dedicata infatti ai più piccoli l'ultima giornata della manifestazione "Vivi il Serchio! Festiva del Fiume 2019", che si conclude domani (domenica 2 giugno).

sabato, 1 giugno 2019, 10:26

Domani, 2 giugno, dalle ore 9 alle 19 torna la Festa della Campagna a Lammari in via E. Montale. Lungo la strada e nei giardini della scuola Materna e Primaria verranno allestiti gli stand e si svolgeranno tutte le attività che vedranno come protagonisti i bambini, gli apicoltori, gli allevatori...

venerdì, 31 maggio 2019, 11:37

I libri e la lettura sono una risorsa potenziale per ognuno di noi: strumenti semplici e di facile reperibilità che sullo schermo della nostra mente trasformano parole e frasi in un prezioso combustibile: l'immaginazione. Spesso i troppi impegni impediscono di tirare il fiato e non troviamo il tempo per aggiornarci.

venerdì, 31 maggio 2019, 11:03

La pioggia incensante caduta in queste settimane e, con particolare violenza, in questi ultimi giorni, sta mettendo in serio pericolo le colture toscane e la disponibilità di alcuni prodotti. Nei campi allagati, dove non si riesce a lavorare e i trattori affondano nel fango, si registrano già i primi danni.

venerdì, 31 maggio 2019, 09:06

Domenica 2 giugno, dalle ore 15:30, nella sede Presidio di Forza Nuova Lucca, in via Angelo Orzali 266, presenteremo il Sinlai - Sindacato Nazionale Lavoratori Italiani. Nel corso dell'evento, verrà presentato il "Manifesto Nazional-Rivoluzionario". Interverranno: Marco Tuccillo (Dirigente SINLAI) e Giustino D'Uva (Dirigente SINLAI e autore del Manifesto Nazional-Rivoluzionario).

giovedì, 30 maggio 2019, 17:50

Venerdì 31 maggio alle 17, presso la Sala Conferenze dell'Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti (Palazzo Pretorio, Via Vittorio Veneto 1), il professor Francesco Pietra, socio ordinario dell'Accademia, racconterà due storie che ebbero origine lontana nel tempo e nel luogo.

giovedì, 30 maggio 2019, 17:42

Si è svolta oggi nelle scuole lucchesi la giornata senza lattosio. Nelle scuole comunali è stato servito un pasto con pietanze prive di lattosio. È stato distribuito inoltre materiale informativo e offerta la prima merendina certificata Lactose & Milk Free con il marchio Lfree (il primo marchio di certificazione dedicato...