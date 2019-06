Riapre la struttura del Club Alpino Italiano-Sezione di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 14 giugno 2019, 16:15

Partiranno da domani, in varie piazze della Provincia i gazebo della Lega per il tesseramento del 2019. L'iniziativa, a livello nazionale, in Provincia di Lucca si terrà durante questo week end, da sabato a domenica, tra Altopascio, Capannori, Massarosa e Viareggio, secondo orari diversi.

venerdì, 14 giugno 2019, 15:04

I giorni 15 (dalle 15:00 alle 19:00) e 16 giugno (dalle 09:00 alle 12:00) il Corpo Musicale "G. Zei" apre le porte della propria associazione a chi volesse cimentarsi nella prova di uno strumento musicale tra quelli disponibili, a titolo completamente gratuito.

venerdì, 14 giugno 2019, 12:50

«E’ passato un anno da quando la Regione elaborò e approvò la graduatoria di 514 scuole i cui progetti di riqualificazione venivano ammessi a finanziamento attraverso i mutui della Banca europea degli investimenti, Bei, per un fabbisogno economico di 1.029.069.628,50 euro.

venerdì, 14 giugno 2019, 11:47

E’ in programma martedì 18 giugno alle 18 a Palazzo Tucci (via Cesare Battisti, 13) la presentazione del libro “Tutte le donne diventano bionde”, scritto dall’ex giudice del tribunale di Lucca Marcella Spada Ricci. L’evento, organizzato dalla libreria “Il Collezionista”, vedrà la presenza oltre che dell’autrice dei professori Marco Rossi...

venerdì, 14 giugno 2019, 09:00

È online da oggi “Dialogando con i consumatori”, il nuovo strumento informativo realizzato da Poste Italiane in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori.

venerdì, 14 giugno 2019, 00:31

La B.B.B. Musica comunica che, sono aperte le iscrizioni al Concorso Canoro "Una voce per Sanremo", organizzato dall'Etichetta Discografica B.B.B Music, riservato a cantanti interpreti per canzoni edite italiane e, di aver nominato referente/collaboratore territoriale per le provincie di Lucca, Pisa, Livorno, Pistoia, Antonella Pera di Lucca.

giovedì, 13 giugno 2019, 17:10

La direzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest e tutti i colleghi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del dottor Marco Margelli, 64 anni, ematologo che lavorava per il Centro Trasfusionale di Lucca.

giovedì, 13 giugno 2019, 14:52

Sabato 15 giugno dalle ore 16,30 si terrà il terzo appuntamento i Fossi dell'Arte in via del fosso dal numero 129 al 177. La strada sarà chiusa al traffico vicino alla Madonna dello Stellario.

giovedì, 13 giugno 2019, 12:32

Da giovedì 6 giugno i Musei nazionali di Lucca Palazzo Mansi e Villa Guinigi sono aperti dal martedì al sabato con un ingresso alle ore 9.30 e con orario continuato dalle 12.00 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19).

giovedì, 13 giugno 2019, 10:15

"La montagna deve essere considerata a tutti gli effetti un sistema economico da valorizzare in grado di integrarsi nel complesso dell'economia regionale. Per questo esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per l'attenzione data dalla Regione Toscana e dal Consiglio Regionale" E' quanto dichiarato dal coordinatore del Tavolo della Montagna del Comune...