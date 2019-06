Sabato 8 e domenica 9 giugno torna il mercatino "Arti e mestieri"

Altre notizie brevi

venerdì, 7 giugno 2019, 12:36

L’Auditorium di Capannori ospiterà, domani (sabato 8 giugno) dalle 8.30 alle 15.00, il convegno “La fase prodromica della demenza. Intercettare i primi sintomi”.

venerdì, 7 giugno 2019, 11:26

La produzione miele di acacia quest'anno ha avuto un tracollo (si parla di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione consueta) a causa del maltempo che ha danneggiato la fioritura, ma ora la speranza degli agricoltori è rivolta alle altre fioriture, in particolare quelle di castagno e di girasole...

venerdì, 7 giugno 2019, 08:50

Dal 20 al 23 settembre si svolgerà la 4^ Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, che lo scorso anno ha coinvolto 22500 partecipanti in tutta Italia, la cui comunicazione è coordinata dall’Associazione Culturale Cor et Amor.

venerdì, 7 giugno 2019, 08:33

Le pittrici Anna Garibotti e Janet kay Lilly dipingono visioni suggerite e rielaborate di un loro mondo interiore ricco di impressioni, emozioni, suggestioni.

giovedì, 6 giugno 2019, 19:30

Sabato 8 giugno si terrà il secondo incontro sul giornalismo "Da Scott al web attraverso la scrittura". Interverrà la dott.ssa Tonolini su tema "Le dimenticate regole del buon giornalismo. L'esempio del Guardian". l'incontro si terrà dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Auditorium della Casa delle Associazioni, in via San...

giovedì, 6 giugno 2019, 14:30

E' stata prorogata fino alle ore 14 del 28 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale. Il bando destinato ad oltre 3000 giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, era stato pubblicato il 9 maggio scorso e doveva chiudersi il...

giovedì, 6 giugno 2019, 13:05

Matteo Scannerini, capogruppo FI in consiglio comunale a Capannori, chiede punti luce in via dei Selmi. "Da tempo oramai - dichiara -, i residenti di via dei selmi chiedono alle amministrazioni che si sono susseguite il 15 anni , l'istallazione di un paio di punti luce in prossimità dell'incrocio con...

giovedì, 6 giugno 2019, 12:59

Intervento del 118, stamattina, per una persona caduta in una villa in località Baloccaia, lungo la via provinciale per Camaiore. Inizialmente sembrava potesse trattarsi di un incidente grave. Insieme all'automedica Lucca e alla Croce Verde Lucca è stato infatti avvertito anche Pegaso.

giovedì, 6 giugno 2019, 10:19

Presentazione a Lucca del libro "Giulia la Rossa", edito da Tra le Righe Libri, dello scrittore lucchese Martino De Vita, presidente dell'associazione Cesare Viviani, che sarà presentato in occasione del terzo appuntamento de "I fossi dell'arte" in via del Fosso nel centro storico sabato 15 giugno dalle ore 16,30.

giovedì, 6 giugno 2019, 09:58

Lucca United comunica che, grazie a quanto raccolto nel corso dell'asta benefica delle vignette di Alessandro Sesti svoltasi il 22 maggio, in collaborazione con ANFFAS Lucca e La Nazione, e grazie al contributo donato dalla Ferramenta Brico Class di Carraia, è stato possibile contribuire a parte delle spese necessarie per...