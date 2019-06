Sopralluogo dell'Usl in via Paladini: la Lega presente

Altre notizie brevi

venerdì, 28 giugno 2019, 21:41

Grazie alla partnership con la The Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film e grazie a Manuel Rivera-Ortiz, Andre Pfanner e Nicolas Havette, rispettivamente presidente, membro del consiglio d'amministrazione e direttore artistico della fondazione MRO, la mostra "Negativo 1930" di Yvonne De Rosa, curata da Laura Noble, sarà all'interno...

venerdì, 28 giugno 2019, 18:04

"La collaborazione con Franco Barbieri, con l'O.G.E. (Organizzazione Giovani Europeisti) prima, con villaggio Europa dopo, non è mai mancata. Era facilissimo ottenere la sua collaborazione e questa eredità è rimasta in tutte le sue aziende come patrimonio ideale.

venerdì, 28 giugno 2019, 14:20

Le condizioni meteo stanno favorendo un aumento della concentrazione di ozono nell'aria, per questo motivo il sindaco invita la cittadinanza fra le 12 e le 18, in corrispondenza con le ore più calde, a non rimanere all'aperto e a non intraprendere attività sportive o faticose per il fisico; nei lavori...

venerdì, 28 giugno 2019, 13:27

Un'esperienza formativa, costruttiva e professionalizzante attraverso il lavoro in squadra per lo sviluppo di progetti dell'amministrazione Menesini. È quella che potranno compiere in Comune due giovani laureati grazie al tirocinio non curricolare. Gli interessati hanno tempo per candidarsi fino al 15 luglio.

venerdì, 28 giugno 2019, 12:42

«Secondo le ultime stime sindacali, negli ospedali toscani il piatto degli organici piange la mancanza di 770 infermieri. La Regione, ovvero in questo caso Estar che è l'ente deputato, ha emanato il 5 giugno scorso il bando per assumerne...2! Sì, due soli! E se ne vantano pure, affermando di puntare...

venerdì, 28 giugno 2019, 12:41

Due eventi in programma a Ruota per il prossimo fine settimana promossi dall'associazione culturale 'Presepe Vivente di Ruota 1990' in collaborazione con la parrocchia. Domani, sabato 29 giugno, alle ore 21,15 in piazza del Rio la Compagnia Teatro di Ruota metterà in scena la commedia 'La Cesira'.

giovedì, 27 giugno 2019, 22:26

Domenica sera alle 21 presso la Cattedrale di San Martino, concerto d'organo che vede la presenza dell' organista della cattedrale di S. Stefano a Vienna Ernst Wally. La cattedrale di S.Stefano è celebre nel mondo perché è sempre stata la chiesa più importante e rappresentativa dell'Austria.

giovedì, 27 giugno 2019, 21:13

Le comunità parrocchiali di S. Maria a Colle e di Ponte S. Pietro si stringono attorno al loro parroco, Mons. Pierluigi D’Antraccoli nel 50° anniversario della sua Ordinazione Sacerdotale che ricorre oggi 28 giugno 2019.

giovedì, 27 giugno 2019, 21:09

“L’artigianato di qualità a Lucca esiste ancora e dopo il successo del primo settimana di giugno, sabato 29 e domenica 30 torna “Arti e mestieri” questa volta in piazza Antelminelli”. L’annuncio arriva da Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, che ha voluto presentare la due giorni dedicata...

giovedì, 27 giugno 2019, 17:38

Si aggiunge un'altra magica serata al Giugno Porcarese, l’ultima di questa splendida edizione 2019. Domenica 30 giugno alle ore 21.30 saliranno sul palco "Gli Spari Sopra" Tribute Band di Vasco Rossi!