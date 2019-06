Tavola rotonda sui flussi migratori a livello mondiale

Altre notizie brevi

lunedì, 24 giugno 2019, 21:12

Venerdì 28 giugno, alle ore 18.30, presso il Caffè Letterario LuccaLibri, viale Regina Margherita, 113, Lino Dini presenta, Svisceratissimi e sens'esempio, La storia d'arte e d'amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi pittori lucchesi nell'Italia del Seicento, Faust edizioni, 2019.

lunedì, 24 giugno 2019, 17:03

Venerdì 21 giugno si è tenuta la cena sociale della Folgor Marlia. E’ stato un momento importante di chiusura della stagione appena conclusa, a cui hanno partecipato 236 persone fra genitori e ragazzi. La cena, completamente organizzata da “cuoche”, “braceristi” e “camerieri” genitori e ragazzi/atleti della società, è stata allietata...

lunedì, 24 giugno 2019, 15:31

L’unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest organizza un convegno sul tema della malnutrizione negli anziani che si svolgerà venerdì 28 giugno a partire dalle ore 8.30 all'Auditorium del centro sanitario di Capannori.

lunedì, 24 giugno 2019, 11:50

"Noi dell'Italia dei Valori - dichiara Domenico Capezzoli in una breve nota - continueremo senza se senza ma, a sostenere il sit-in di protesta davanti al comune di Lucca indetto da Luccasenzabarriere. Apprendiamo e per questo ci indignamo che ieri la guardia medica si è rifiutata di mandare un medico...

lunedì, 24 giugno 2019, 09:01

Giovedi 27 giugno, torna "Lucc'a Piedi", la passeggiata urbana serale con gustosa pausa gelato. Una Guida Turistica e una Ambientale, spiega Officina Natura, ci portano a spasso in città per scoprire curiosità sulla storia e sull'ambiente di Lucca, specie di quella nascosta nei vicoli e nelle corti all'interno della città.

domenica, 23 giugno 2019, 11:10

Italia dei Valori della Toscana interviene per voce di Paolo Fidanzi, referente regionale della Toscana, e Domenico Capezzoli, referente provinciale di Lucca. "La situazione politica è in un momento molto critico - esordiscono -. Vengono affrontate molte tematiche, ma sul tema disabilità si fa ben poco.

sabato, 22 giugno 2019, 16:15

Nella splendida cornice di Villa Rossi, è stato assegnato il VII° Premio Voltaire a Mirko Mussetti, per il libro "Nèmein. L'arte della guerra economica" (GoWare, Firenze 2019).Mussetti è un giovane analista di geopolitica e geostrategia. Scrive su "Limes" e altre riviste di settore.

venerdì, 21 giugno 2019, 19:09

È stata recentemente depositata al Senato da parte di Riccardo Nencini, Emma Bonino e altri senatori del PD, LEU, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto una mozione che impegna il Governo ad avviare le procedure per modificare l'Accordo di Revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

venerdì, 21 giugno 2019, 13:44

Importante novità per gli iscritti all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Il conservatorio lucchese, infatti, è una delle due scuole di musica in Toscana ad aver ottenuto la possibilità per gli studenti che in questo anno compiono 18 anni di beneficiare di “18app”, importante iniziativa promossa dal Ministero dei...

venerdì, 21 giugno 2019, 12:36

Acque SpA comunica che al fine di effettuare lavori di collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel comune di Capannori, martedì 25 giugno, dalle ore 8 alle 13.30, verrà sospesa l’erogazione idrica a Matraia.