Tesseramento Lega, Recaldin: "Lega in piazza per continuare a crescere"

venerdì, 14 giugno 2019, 16:15

Partiranno da domani, in varie piazze della Provincia i gazebo della Lega per il tesseramento del 2019. L'iniziativa, a livello nazionale, in Provincia di Lucca si terrà durante questo week end, da sabato a domenica, tra Altopascio, Capannori, Massarosa e Viareggio, secondo orari diversi.

"E' un momento favorevole nel quale tantissimi cittadini si stanno avvicinando per chiedere l'iscrizione al nostro movimento- dichiara il responsabile provinciale, Andrea Recaldin. "Per questo motivo, a livello toscano, è stata finalizzata una gazebata sull'interno territorio regionale, così da permettere alle persone che vogliono aderire al nostro movimento, di farne parte. A Massarosa come ad Altopascio saremo operative nelle rispettivi sedi sabato mattina, a Massarosa anche la domenica, a Capannori saremo invece presso il comitato elettorale mentre a Viareggio saremo in piazza Campioni tutto il giorno. La Lega di Matteo Salvini e di Susanna Ceccardi continua a crescere, e per questo ritengo che sia opportuno dare la possibilità a quanti vogliono sostenirci, di potervi aderire. La Lega richiedere un impegno e un rispetto delle regole che non ci sono in altri partiti, ma questo è il nostro marchio di fabbrica del quale andiamo particolarmente orgogliosi"- chiude Andrea Recaldin.