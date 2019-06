Testaferrata, Torrini e Barsanti: "Variante Cardella, nessuna informazione per i consiglieri comunali"

Altre notizie brevi

venerdì, 7 giugno 2019, 18:02

ODU Movies, casa di produzione lucchese, indice un casting per attori e comparse per la giornata di giovedì 13 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, per conto di una casa di produzione indiana che girerà un lungometraggio nella provincia di Lucca a luglio.

venerdì, 7 giugno 2019, 16:21

E' stata prorogata fino alle ore 14 del 28 giugno 2019 la scadenza per la presentazione delle domande per il servizio civile regionale. Il bando destinato ad oltre 3000 giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Toscana, era stato pubblicato il 9 maggio scorso e doveva chiudersi il...

venerdì, 7 giugno 2019, 15:36

Lunedì 10 giugno alle ore 10 presso la sede della Confartigianato di Lucca, in Viale C. Castracani Trav. IV° n. 84, si terrà la presentazione gratuita del corso “Imparare Facendo”, un metodo nuovo e contemporaneo di gestione e promozione della propria impresa.

venerdì, 7 giugno 2019, 14:59

Musica, Estate e Bellezza andranno in scena domani sera alle ore 21 al Teatro Artè di Capannori, una serata in cui si incontreranno generazioni e culture diverse per uno scopo fondamentale per la crescita sociale e per il benessere di tutti: il divertimento.

venerdì, 7 giugno 2019, 13:15

“L’artigianato di qualità a Lucca esiste ancora. La prova sarà sabato 8 e domenica 9 giugno con il ritorno di “Arti e mestieri” che partirà da piazza San Giusto”. L’annuncio arriva da Valentina Cesaretti, responsabile area lucchese di Confesercenti Toscana Nord, che ha voluto presentare la due giorni dedicata all’artigianato...

venerdì, 7 giugno 2019, 12:36

L’Auditorium di Capannori ospiterà, domani (sabato 8 giugno) dalle 8.30 alle 15.00, il convegno “La fase prodromica della demenza. Intercettare i primi sintomi”.

venerdì, 7 giugno 2019, 11:26

La produzione miele di acacia quest'anno ha avuto un tracollo (si parla di oltre il 50 per cento rispetto alla produzione consueta) a causa del maltempo che ha danneggiato la fioritura, ma ora la speranza degli agricoltori è rivolta alle altre fioriture, in particolare quelle di castagno e di girasole...

venerdì, 7 giugno 2019, 08:50

Dal 20 al 23 settembre si svolgerà la 4^ Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza, che lo scorso anno ha coinvolto 22500 partecipanti in tutta Italia, la cui comunicazione è coordinata dall’Associazione Culturale Cor et Amor.

venerdì, 7 giugno 2019, 08:33

Le pittrici Anna Garibotti e Janet kay Lilly dipingono visioni suggerite e rielaborate di un loro mondo interiore ricco di impressioni, emozioni, suggestioni.

giovedì, 6 giugno 2019, 19:30

Sabato 8 giugno si terrà il secondo incontro sul giornalismo "Da Scott al web attraverso la scrittura". Interverrà la dott.ssa Tonolini su tema "Le dimenticate regole del buon giornalismo. L'esempio del Guardian". l'incontro si terrà dalle ore 9 alle ore 13 presso l'Auditorium della Casa delle Associazioni, in via San...