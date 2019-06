Torna la Festa della Campagna a Lammari

sabato, 1 giugno 2019, 10:26

Domani, 2 giugno, dalle ore 9 alle 19 torna la Festa della Campagna a Lammari in via E. Montale. Lungo la strada e nei giardini della scuola Materna e Primaria verranno allestiti gli stand e si svolgeranno tutte le attività che vedranno come protagonisti i bambini, gli apicoltori, gli allevatori ed i contadini locali.



Quest' anno la festa intitolata "Il Miele e L'apicoltura" mette al centro la vita delle API in un contesto ambientale difficile per il clima avverso e per l'uso indiscriminato dei pesticidi. L'associazione Apicoltori Province Toscane, presente con diversi operatori locali, allestirà dei banchi col miele di alta qualità (Castagno, Millefiori, Acacia,) altri prodotti naturali e attraverso le Arnie farà conoscere da vicino l'intensa vita sociale e lavorativa delle API.Gli apicolatori potranno spiegare, anche con proiezioni video, la loro difficile e complessa attività, dimostrando che le API sono essenziali, non solo per il Miele ma per la vita delle piante, la produzione della frutta e sono le sentinelle fondamentali della qualità dell'aria e dell'ambiente dove viviamo.



Il Programma della festa: alle ore 9,30 dal fontanello dell'acqua pubblica, partenza della passeggiata ecologica di 3 KM ai laghetti, al parco pubblico di Lammari per poi proseguire verso il punto ristoro con la degustazione dei prodotti locali all'azienda agricola di Stefano Baisi.



All'arrivo in piazza, ai ragazzi che partecipano alla marcia podistica ecologica verrà dato in regalo un barattolo di miele artigianale dall'Associazione Apicoltori. Alle 11 nell'atrio della scuola materna Video "Le Api sentinelle dell'Ambiente, a seguire il Pranzo del Contadino. Nel pomeriggio alle ore 14,30 tutti a cavallo con il centro di equitazione di Lisa Pellegrini. Nello spazio esterno alla scuola materna dalle 15 in poi spettacoli, con il saggio di danza della allieve della scuola Gim-Star e a seguire il Concerto di primavera dell'orchestra dei flauti dolci e del coro della scuola secondaria Nottolini di Lammari diretto al maestro Antonio Cipriani, infine Canti Popolari con la partecipazione straordinaria del gruppo folk Baldo degli Ubaldi. La festa si conclude con Latte e Cioccolata e torte fatte in casa.