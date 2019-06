Uil Fpl, manifestazione a Roma: pullman gratuito da Lucca e Versilia

martedì, 4 giugno 2019, 11:50

Bisogna rinnovare i contratti e servono nuove risorse per le assunzioni. Sono i due assi principali su cui si snoda la grande manifestazione unitaria e nazionale convocata dai sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl e Uil-Pa a Roma per sabato 8 giugno. Un corteo che si snoderà nelle strade della capitale per chiedere al governo di concentrarsi su due priorità: risorse e occupazione nel pubblico impiego e non solo. La manifestazione nazionale riguarda infatti La sanità pubblica e quella privata, enti locali e il terzo settore (ossia le cooperative). In particolare per la sanità privata, poi, c'è da rivedere il contratto nazionale ormai bloccato da ben 12 anni. Per l'occasione anche la Uil Fpl di Lucca sta organizzando un pullman per partecipare alla manifestazione. Due le partenze previste in provincia: dalla Cittadella del carnevale, in Versilia, alle ore 4.30; davanti al Mc Donalds di Lucca alle 5. Arrivo a Roma dove è previsto il ritrovo generale alle 9 in piazza della Repubblica; poi il corteo in città che si concluderà alle 11 in piazza del Popolo con il comizio conclusivo. Il viaggio in bus è completamente gratuito. Per partecipare, basta mandare una mail a luccauil@gmail.com