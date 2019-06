Un laboratorio creativo per "I Fossi dell'Arte"

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 giugno 2019, 17:06

Da oggi mercoledì 26 giugno è iscritto negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito territoriale di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica (Aggregazione Funzionale Territoriale La Francigena) il dottor Haissam Cheaito mentre da sabato 29 giugno cessa l’iscrizione del dottor Dino Nardinelli negli elenchi unici di medicina generale nell'ambito...

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:38

Fino al 14 agosto è possibile presentare le domande per le agevolazioni tariffarie per la mensa scolastica (nido, scuola infanzia e scuola primaria) e per il trasporto scolastico (scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) per l'anno scolastico 2019-2020.

mercoledì, 26 giugno 2019, 11:07

"Al Terzo Settore non servono altre proroghe e altre incertezze, servono tempi certi e regole chiare" questo l'appello che Acli Toscana rivolge ai parlamentari toscani presenti in Parlamento.

mercoledì, 26 giugno 2019, 08:40

L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (Arti) sarà autorizzata ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego e potrà disporre lo scorrimento delle graduatorie per le procedure concorsuali bandite anche in deroga ai vincoli imposti dal legislatore statale.

mercoledì, 26 giugno 2019, 00:30

Una nuova zona geografica di provenienza del tartufo toscano bianco per la Lucchesia. Sì dal Consiglio regionale alla delibera proposta dell'assessore all'agricoltura Marco Remaschi. Soddisfatto Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Ambiente nell'assemblea toscana.

martedì, 25 giugno 2019, 16:35

Giovedì 27 giugno alle ore 21 in prima convocazione e alle ore 21,30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, via Roma 3 - Montecarlo - si riunirà l'Assemblea dei Soci della Società Filarmonica "G. Puccini" di Montecarlo per approvare modifiche ed integrazioni allo Statuto Sociale per adeguarlo a quanto...

martedì, 25 giugno 2019, 13:30

«Sulla ruota dei diritti Rossi gioca dispari: con una delibera scaccia-malati-extra-regione sta affossando fior di cliniche private e lasciando che decine dei loro lavoratori perdano il posto, poi però si fa bello di leggi per assicurare accesso a ogni genere di diritto a chiunque si trovi sul territorio toscano, regolare...

martedì, 25 giugno 2019, 10:36

Il quarto appuntamento de "I Fossi dell'Arte" in via del Fosso si terrà il 20 di luglio, vicino alla Madonna dello Stellario, con esposizioni all'aperto di opere di vari artisti. Questo evento si chiamerà "I Fossi dell'Arte in Bianco e Nero". Gli artisti che partecipano devono essere vestiti di questi colori.

martedì, 25 giugno 2019, 09:18

Uno scrittore lucchese tra i vincitori della 18^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Sandro Maffei è felice per essere stato selezionato tra i vincitori del 18° premio Racconti nella Rete.Farmacista, lavora da sempre nella sua farmacia a S.Anna.

lunedì, 24 giugno 2019, 21:12

Venerdì 28 giugno, alle ore 18.30, presso il Caffè Letterario LuccaLibri, viale Regina Margherita, 113, Lino Dini presenta, Svisceratissimi e sens'esempio, La storia d'arte e d'amore tra Giovanni Coli e Filippo Gherardi pittori lucchesi nell'Italia del Seicento, Faust edizioni, 2019.