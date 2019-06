Una palestra a cielo aperto, sulle mura di Lucca, completamente gratuita

Altre notizie brevi

lunedì, 3 giugno 2019, 17:45

La Regione sta monitorando attentamente tutti i territori a vocazione castanicola per verificare la presenza del cinipide, il temibile parassita dei castagni che colpisce le gemme apicali compromettendone la produzione e per cui si moltiplicano in questi giorni i segnali di allarme da parte degli agricolgori.

lunedì, 3 giugno 2019, 15:08

Appuntamento domani all'ITIS Fermi di Lucca, via Carlo Piaggia n. 160.La giornata sarà articolata in due momenti: Ore 12Presentazione del risultato della prima fase del progetto di alternanza scuola-lavoro nato dalla collaborazione tra Istituto Tecnico e Fosber SpA.

lunedì, 3 giugno 2019, 14:31

"Ancora una volta, purtroppo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - dobbiamo focalizzare la nostra attenzione sull'ospedale San Luca di Lucca, dove è piuttosto chiara la carenza di medici in un settore vitale come quello del Pronto Soccorso.

lunedì, 3 giugno 2019, 13:59

E' stata una grande festa quella di giovedì scorso al Foro Boario per la consegna degli attestati del progetto “Crescere Insieme”. Si tratta del progetto di volontariato, coordinato dalla cooperativa sociale onlus CTC DiRe, che ha dato la possibilità a circa 150 adolescenti di diventare tutor di altrettanti bambini allievi...

lunedì, 3 giugno 2019, 12:29

Esprime commozione Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara nell'apprendere la notizia della prematura scomparsa di Ivan Cristofori, direttore dell'hotel "Villa La Principessa" di Massa Pisana. Una notizia che colpisce particolarmente vista la giovane età di Ivan, appena 47 anni.

lunedì, 3 giugno 2019, 11:11

Giovedì 6 giugno alle 16, presso l'oratorio di San Giuseppe, un nuovo incontro a cura di Maria Grazia Cacciapaglia prenderà in esame la facciata della cattedrale, analizzandone la storia e l'evoluzione nel corso del tempo. Grazie alle immagini rese disponibili dalla recente campagna di restauri, sarà possibile analizzare nel dettaglio...

domenica, 2 giugno 2019, 21:30

Movimento episodio nella serata di oggi ad Altopascio, dove due extracomunitari sono venuti alle mani e uno di loro è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave.Il fatto è avvenuto in piazza del Porto. Dalle prime ricostruzioni sembra che uno dei due litiganti abbia colpito l'altro con una bottiglia, ferendolo.

sabato, 1 giugno 2019, 17:41

Nella nottata i carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca hanno tratto in arresto per furto un cittadino tunisino richiedente asilo, di anni 28. Lo straniero è stato sorpreso dai militari poco dopo aver rotto i vetri di un'autovettura, parcheggiata nel centro storico, ed essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento...

sabato, 1 giugno 2019, 16:26

Mercoledì 5 giugno alle ore 21, presso la sede di Piazza S.Francesco, l'assemblea del Circolo del Centro Storico del Pd discuterà sulle implicazioni politiche dell'esito del voto del 26 Maggio, con particolare attenzione alla diversità del risultato tra Centro Storico e Periferie e tra Europee e Amministrative.

sabato, 1 giugno 2019, 13:17

Per una domenica, il Serchio diventa la Città dei bambini: è dedicata infatti ai più piccoli l'ultima giornata della manifestazione "Vivi il Serchio! Festiva del Fiume 2019", che si conclude domani (domenica 2 giugno).