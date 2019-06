Una serata di jazz con Renzo Cristiano Telloli Quartet

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 giugno 2019, 09:49

Verrà presentato domani giovedì 20 giugno al Guercio (via per Camaiore) il libro "Io sono Matteo Salvini", insieme all'autrice Chiara Giannini intervistata dal giornalista Fabrizio Vincenti. La presentazione avverrà all'interno della conferenza "Bruciate quei libri: la censura ai tempi della libertà di espressione", organizzata da CasaPound Italia.

mercoledì, 19 giugno 2019, 09:27

Sabato 22 giugno, Earth Strike, in collaborazione con Solidando Equinozio, organizza un aperitivo di autofinanziamento. La battaglia per la giustizia climatica parte anche da noi stessi, per questo Earth Strike ha voluto organizzare un aperitivo in chiave sostenibile.

mercoledì, 19 giugno 2019, 08:58

Uno spettacolo di teatro canzone di Ambrogio Pagani. I contenuti: antirazzismo, satira, difesa dei valori democratici, solidarietà e richiami emozionali ai baby boomer. Quattordici canzoni originali introdotte da brevi monologhi. ¿Prima gli italiani? è rappresentato da Ambrogio Pagani che viene accompagnato sulla scena da tre musicisti.

martedì, 18 giugno 2019, 21:24

Mercoledì 3 luglio il team di Volt Lucca si incontrerà per un evento intitolato "Istruzione e Mercato del Lavoro" e per presentare Volt, condividendo la nostra visione, i nostri obiettivi e rispondendo alle domande dei presenti.Volt è un movimento politico paneuropeo che crede in un'Europa unita che valorizzi i suoi...

martedì, 18 giugno 2019, 18:52

Venerdì 21 giugno alle 21.15 presso il negozio di dischi Sky, Stone & Songs di Lucca (Piazza Napoleone 21/22) ci sarà la presentazione del nuovo libro dedicato ai Queen, a firma di Antonio Pellegrini, intitolato "Italian Rhapsody. L'avventura dei Queen in Italia".

martedì, 18 giugno 2019, 15:56

Sarà un’occasione davvero unica e speciale per visitare luoghi dell’ex Ospedale psichiatrico mai aperti al pubblico. Venerdì 21 giugno, in occasione della “Festa del cinema e della musica” organizzata dalla Società Medico Chirurgica Lucchese e dalla Fondazione Tobino per raccogliere fondi per salvare la preziosa biblioteca di Maggiano, sarà infatti...

martedì, 18 giugno 2019, 11:28

L’esperienza proficua di due alunni del Polo Fermi-Giorgi, sezione odontotecnici, dopo la recente partecipazione al Trofeo “Ruthinium” ed il prestigioso piazzamento dello studente Andrea Vllahi al sesto posto assoluto. Le opportunità di formazione offerte da Ruthinium e dalle aziende partner ai giovani discenti.

martedì, 18 giugno 2019, 11:21

L'associazione Senza Zaino promuove un seminario per genitori e docenti giovedi 21 e venerdi 22 giugno, presso la sede Senza Zaino Via Sant'Andrea 33 Lucca. Due giorni di incontri e laboratori per rendere le famiglie partecipi di un percorso scolastico, per crescere insieme e per far crescere i cittadini di...

martedì, 18 giugno 2019, 11:15

Acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, modifica degli strumenti di guida, per il trasporto delle persone con disabilità, conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali. A tutto questo è destinato il contributo di 400.000 che la Regione mette a disposizione per...

lunedì, 17 giugno 2019, 20:53

Matteo Scannerini interviene sul problema annoso della velocità eccessiva su alcune strade della Lucchesia: "Mi unisco personalmente ai residenti di Gragnano, nel chiedere il controllo della velocità sulla Pesciatina, strada troppo spesso interessata da incidenti. Problema che si verifica spesso anche sul viale Europa.