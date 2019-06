Uno scrittore lucchese tra i vincitori della 18^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete

martedì, 25 giugno 2019, 09:18

Uno scrittore lucchese tra i vincitori della 18^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Sandro Maffei è felice per essere stato selezionato tra i vincitori del 18° premio Racconti nella Rete.Farmacista, lavora da sempre nella sua farmacia a S.Anna. "La scrittura è la mia valvola di sfogo che consente di rilassarmi nei momenti di tensione."Il racconto si intitola "Undicesimo comandamento – non scrivere". "Ho scritto questo racconto il pomeriggio di quella fatidica mattina in cui avevo montato la cantinetta. In effetti pensavo di inviarlo anche a Ikea per promuoverne l'integrazione come allegato a tutti i fogli di montaggio delle loro cantinette.... sarebbe stata un occasione unica per essere tradotto in quattro o cinque lingue...Mi è sempre stato difficile mantenere la concentrazione sul "pezzo" ogni volta che effettuo un lavoro manuale. La presunzione di saperlo fare comunque senza leggere attentamente le istruzioni è troppo forte e in fondo spesso (sempre) accade di dover salvare il proprio lavoro in maniera estemporanea e magari creativa. In un mondo dove le sicurezze sfuggono e a volte fanno pure paura, ho voluto dare un valore importante alla parola approssimazione... una incertezza che in fondo però sostiene."