Venerdì si è tenuta la cena sociale della Folgor Marlia

lunedì, 24 giugno 2019, 17:03

Venerdì 21 giugno si è tenuta la cena sociale della Folgor Marlia. E’ stato un momento importante di chiusura della stagione appena conclusa, a cui hanno partecipato 236 persone fra genitori e ragazzi. La cena, completamente organizzata da “cuoche”, “braceristi” e “camerieri” genitori e ragazzi/atleti della società, è stata allietata da musica e karaoke. Inoltre si è tenuto il primo “Tiramisù Day”, un contest cui hanno partecipato ben 13 concorrenti. Il miglior tiramisù è stato scelto da una giuria selezionata, ed è risultato quello della Sig.ra Lucchesi, mamma di un piccolino del 2011. E’ stata anche l’occasione per informare gli iscritti sui programmi della prossima stagione: conferma e consolidamento dei rapporti con il Torino F.C. (la Folgor Marlia è stata scelta per far parte del circuito Academy della prestigiosa società di Serie A), avvicendamenti del settore tecnico, durante la cena si è ufficializzato l’arrivo del nuovo Mister della prima squadra Sig. Michele Beani, che conferma la scelta della società di annoverare fra i suoi tecnici elementi preparati e capaci di affiancare i ragazzi nella loro crescita sportiva. Tutto ciò è reso possibile anche da uno dei migliori impianti di calcio del comune di Capannori. Si ricorda infine che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Calcio della Folgor, per i bambini nati a partire dal 2014. La società ringrazia i partecipanti, le autorità intervenute e le Associazioni di Marlia per la collaborazione.