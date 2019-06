XXXI Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini: prima rosa dei libri e degli autori scelti tra oltre 160 in concorso

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:53

E' un decreto molto importante perché cambia tutto in materia di articoli pirotecnici. Vengono definite tutte le norme sui controlli. Il Decreto dà attuazione alla Direttiva europea 2013/29/UE del 2 giugno 2013.

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:46

Venerdì 14 giugno alle ore 18 andrà in scena per le piazze e le vie cittadine lo spettacolo itinerante “I battiti dell'anima voglio”. Si tratta della performance di Teatro Urbano che rientra nel progetto “Un ponte verso il mondo: percorsi oltre la scuola”, realizzato da Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca con...

mercoledì, 12 giugno 2019, 12:21

«La Regione dovrà ottemperare alle leggi nazionale e regionale dotandosi entro un anno del Piano regionale di coordinamento per gli impianti di cremazione. Fino ad allora, stop a ogni iter autorizzativo così da assicurare coerenza al settore rispetto a domanda e ubicazione»: il risultato, che pone fine ai rumors via...

mercoledì, 12 giugno 2019, 11:28

ANCI Toscana, la sezione toscana dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, è il capofila del progetto europeo Coltiviamo la Montagna, finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. Il progetto intende promuovere momenti di divulgazione e formazione nell'ambito delle filiere produttive che interessano le aree montane.Tra i partner del progetto,...

martedì, 11 giugno 2019, 20:30

A Villa Elizabeth, Via di Piaggia 12 Vorno Lucca, il 14 giugno dalle 14,30 alle 18,30 si terrà la manifestazione “Orgoglio Casa” della APE Confedilizia di Lucca. Sarà una buona occasione per i cittadini per incontrare la storica organizzazione o ritrovarsi tra loro per scambiare impressioni su questo nuovo e...

martedì, 11 giugno 2019, 18:05

Si ricorda che fino al 31 dicembre 2019 sarà possibile presentare i progetti di riqualificazione sui manufatti oggetto di condono edilizio già subordinati a un progetto di consolidamento-restauro.L'amministrazione comunale intende in questo modo eliminare le pendenze amministrative connesse alla gestione dei condoni edilizi, con l'obiettivo di giungere alla piena certezza...

martedì, 11 giugno 2019, 16:28

«L'esito di queste ultime elezioni chiarisce, semmai ce ne fosse stato bisogno, che il Cittadino è capace di discernere e di esprimere, nello stesso giorno e nella stessa cabina elettorale, un voto politico ed uno amministrativo diversi, a volte opposti».

martedì, 11 giugno 2019, 09:45

"Apprendiamo - scrive Domenico Capezzoli, referente provinciale del partito IdV -, che esiste un problema di Sicurezza alla Pia Casa. Forzate le porte del centro diurno e danneggiati mezzi di trasporto". "Le molte segnalazioni - continua l'esponente dell'Idv -, di episodi gravi ai danni di cose e persone ė diventato...

lunedì, 10 giugno 2019, 14:42

L'associazione Arteinlucca presenta “Il Senso del Colore - rassegna di arti visive 2019” un’iniziativa d'arte che si terrà a Lucca e creata dalla presidente Elisabetta Abela, con la collaborazione della segretaria e coordinatrice Cinzia Coronese e da alcuni membri del consiglio direttivo: Paolo Vannucchi, Franco Avitabile, Gianfalco Masini.

lunedì, 10 giugno 2019, 14:40

Grande successo per la terza edizione del WØM FEST, due giorni di eccellente musica italiana nel bellissimo parco di Villa Bottini a Lucca.