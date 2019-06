Zappia (Lega): "Capannori, mancano spazi per giovani e anziani"

giovedì, 27 giugno 2019, 10:15

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene per denunciare la mancanza di spazi per giovani ed anziani.



"I cittadini di Capannori - dichiara -, nello specifico genitori e ragazzi, hanno constatato che adolescenti e anziani non sono una categoria considerata; lo dimostra il fatto che sono assenti strutture dove loro possono aggregarsi come campi da calcio, pallavolo e attrezzi da palestra, luoghi dove loro possono passare in sicurezza e nello stesso tempo essere controllati. Purtroppo questi spazi mancano e si vedono molto spesso ragazzini che giocano al pallone per strada e si ritrovano in parchi non sicuri dove c’è uno spaccio continuo di droga e dove si può cadere facilmente in tentazione. Queste mamme hanno segnalato al sociale, ma non hanno avuto risposte. Con rammarico penso che un amministrazione che non investe sui giovani e gli anziani sia poco civile".