A Paganico la terza edizione della "Sagra dei mondi"

martedì, 9 luglio 2019, 15:37

Un incontro di esperienze, cibi, musiche, balli ed attività per promuovere una comunità interculturale. È questa la "Sagra dei mondi" promossa dall'amministrazione comunale assieme all'Osservatorio per la pace di Capannori, l'associazione Itaca e il Gruppo Donatori Sangue Fratres di Paganico, che si svolgerà sabato 13 luglio nello spazio sagra di Paganico.

"Dopo il successo delle due passate edizioni, una estiva l'altra autunnale, quest'anno la 'Sagra dei Mondi' viene proposta con un programma ancora più ricco – spiega l'assessore all'Osservatorio per la Pace, llaria Carmassi -. La manifestazione, infatti, prenderà il via nel pomeriggio con una serie di attività che, oltre a valorizzare le realtà del territorio, hanno l'obiettivo di raggiungere un maggior numero di persone con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani e delle famiglie. Una formula rinnovata, quindi, che vuole impreziosire un importante evento che mira a far conoscere le principali comunità capannoresi favorendo così il dialogo interculturale, l'inclusione e l'educazione alla pace".

La "Sagra dei Mondi" prenderà il via alle ore 18 con attività per tutti. Ci sarà un evento di live painting, curato dai writers Freddy Pills e Muz, per avvicinare le persone ai mondo dei graffiti. Ci sarà anche Il gioco del Lillero, che mette in palio Lilleri da spendere nel negozio del baratto di Parezzana. I bambini si potranno poi divertire con i giochi loro dedicati, curati dagli scout Agesci oppure si potranno ammirare oggetti artigianali nello spazio "Terra di tutti: intrecci e legami tra culture attraverso l'artigianato".

Alle ore 20 ci sarà la parte più conviviale della giornata, con la cena multietnica con la partecipazione delle comunità dell'Italia, della Romania, del Marocco, del Senegal e del Sri Lanka.

L'appuntamento andrà avanti nel segno della musica. Alle 21.30 inizierà infatti il concerto di Kora Beat, un progetto musicale italo-senegalese che propone sonorità world/jazz. La band è nata Torino da un'idea di Cheikh Fall, musicista senegalese di Dakar. Si caratterizza per l'utilizzo della kora, un'arpa dell'Africa occidentale suonata soprattutto nella musica tradizionale.

Per informazioni: immigrazione@comune.capannori.lu.it