Acqua: limitazioni per Ciciana, Palmata e San Pancrazio

Altre notizie brevi

lunedì, 1 luglio 2019, 18:55

I docenti, il personale Ata e gli alunni dell'Istituto Carrara-Nottolini-Busdraghi hanno donato la somma di euro 600 all'Associazione Silvana Sciortino, che opera per la prevenzioni dei tumori, in memoria dell'amata collega SABRINA BAGNATO, docente di informativa presso l'ITC Carrara, scomparsa recentemente.

lunedì, 1 luglio 2019, 17:00

Primo incontro tra la USL e i giovani medici che inizieranno il percorso di formazione-lavoro nei pronto soccorso della Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 1 luglio 2019, 15:32

Ha preso il via stamani (lunedì) una nuova serie di asfaltature. Riguardano la zona sud del territorio comunale. Come ha potuto constatare l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, l'opera è iniziata in via della Gianna, strada che si trova nel centro della frazione di Massa Macinaia.

lunedì, 1 luglio 2019, 12:20

Oggi alle ore 14 i medici neolaureati, che arrivano come primo rinforzo per le strutture aziendali di Pronto Soccorso, saranno presenti nella sede direzionale di via Cocchi a Pisa per un saluto da parte della Direzione Aziendale.

sabato, 29 giugno 2019, 14:25

Sta prendendo sempre più piede il negozio di "Lillero – Il Vero mercato del baratto" che da alcuni mesi ha aperto in via Traversa a Parezzana grazie al sostegno dell'amministrazione Menesini e ai fondi raccolti nell'ambito del progetto di crowfunding civico "Circularicity".

sabato, 29 giugno 2019, 12:25

Nell'ambito delle attività di gemellaggio fra Lucca ed Abingdon (GB), gli amici inglesi hanno organizzato un "Canoa Camping sul Tamigi". Da Lucca sono partiti i fratelli Favilla. Moreno Favilla, da Lucca, con Stella Carter (chairman dell'associazione per il gemellaggio ad Abingdon). Le cronache dicono essere un'ottima canoista.

venerdì, 28 giugno 2019, 21:50

"Questa mattina, a seguito della denuncia sporta dai condomini di via Paladini vittime dell'apposizione dei sigilli al contatore del gas per riscaldamento e acqua calda, ho voluto essere presente al sopralluogo del personale inviato dall'USL". Queste le parole della coordinatrice della Lega di Viareggio, consigliera comunale e membro della commissione...

venerdì, 28 giugno 2019, 21:41

Grazie alla partnership con la The Manuel Rivera-Ortiz Foundation for Documentary Photography & Film e grazie a Manuel Rivera-Ortiz, Andre Pfanner e Nicolas Havette, rispettivamente presidente, membro del consiglio d'amministrazione e direttore artistico della fondazione MRO, la mostra "Negativo 1930" di Yvonne De Rosa, curata da Laura Noble, sarà all'interno...

venerdì, 28 giugno 2019, 18:04

"La collaborazione con Franco Barbieri, con l'O.G.E. (Organizzazione Giovani Europeisti) prima, con villaggio Europa dopo, non è mai mancata. Era facilissimo ottenere la sua collaborazione e questa eredità è rimasta in tutte le sue aziende come patrimonio ideale.

venerdì, 28 giugno 2019, 14:20

Le condizioni meteo stanno favorendo un aumento della concentrazione di ozono nell'aria, per questo motivo il sindaco invita la cittadinanza fra le 12 e le 18, in corrispondenza con le ore più calde, a non rimanere all'aperto e a non intraprendere attività sportive o faticose per il fisico; nei lavori...